vor 48 Min.

VdK-Ortsverein setzt auf jüngere Führung

Im Gersthofer Vorstandsteam gab es mehrere Veränderungen

Generationswechsel beim VdK: Bei den Neuwahlen des Vorstandsteams in Gersthofen gab es einige Änderungen. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Ortsvereinsvorsitzender Christian Miller zählte 47 Mitglieder bei der Versammlung. Der Ortsverband mit zurzeit 668 Mitgliedern wählte dieses Jahr den Vorstand neu. Aus Altersgründen und auf eigenen Wunsch schieden die langjährigen Vorstandsmitglieder Luise Kopold und Brunhilde Praßler aus. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Schulz und die Schriftführerin Kerstin Schulz kandidierten nicht mehr. Christian Miller bedankte sich mit kleinen Geschenken und verabschiedete die ausscheidenden Vorstandsmitglieder. Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden alle von der Versammlung einstimmig gewählt. Miller freute sich, dass alle Vorstandsposten besetzt werden konnten. Die Nachmuttertagsfeier in Scherneck fand am 18. Mai statt. Auch das Sommerfest am 9. August im Wirtshaus am Sportplatz bei herrlichen Biergartenwetter war ein voller Erfolg.

Der Herbstausflug des Ortsvereins führt am Freitag, 13. September, nach Lindau – es gibt noch wenige Plätze. Gäste sind willkommen, Infos zur Fahrt gibt es unter der Telefonnummer 0821/62887 und auf der Homepage www.vdk.de/ov-gersthofen, die das Mitglied Klaus Müller neu gestaltet hat. (AL)

