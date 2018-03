vor 37 Min.

Ventil ist wie eine Lebensversicherung

Eine Woche nach dem Vorfall im Kraftwerk des Gersthofer Industrieparks ist der Fehler gefunden. Ein Blick in die Spezialwerkstatt.

Von Maximilian Czysz

Vor einer Woche ließ ein ohrenbetäubendes Rattern viele Gersthofer aufschrecken: Mehrere Minuten lang war das laute Geräusch in weiten Teilen der Stadt zu hören. Wie sich herausstellte, kam es aus dem Kraftwerk im Industriepark: Dort war Dampf aus einem Sicherheitsventil entwichen – ähnlich wie heiße Luft aus einem Dampfkochtopf. Nun hat sich herausgestellt: Das Ventil war nicht defekt. Es hatte seinen Zweck erfüllt. Der Grund für die nächtliche Ruhestörung war ein anderer.

Der Druck im Wärmenetz war offenbar nicht groß genug, um die Feder des Ventils dauerhaft zu halten. „Es fing zu flattern an“, erklärt Robert Pechatschek von der Bilfinger Maintenance. Das hörte sich für viele Gersthofer nach einem Hubschrauber an, der über ihren Dächern schwebte und zur Landung ansetzte. Gleichzeitig gab es Druckschwankungen im Wärmenetz.

Wie eine Sicherung im Stromnetz zu Hause

In den vergangenen Tagen wurde das gut einen Meter große Ventil zerlegt, gereinigt, getestet und schließlich wieder eingebaut. Das haben die Mitarbeiter der Bilfinger Maintenance erledigt, einem der zehn Unternehmen im Gersthofer Industriepark. Rund 100 Mitarbeitern hat der Dienstleister für Engineering und Instandhaltung. In der Spezialwerkstatt werden jedes Jahr rund 1500 Ventile aus dem Industriepark und anderen Firmen aus der Region auf Herz und Nieren getestet und überholt: Eine Arbeit, die viel Erfahrung, Sachverstand und vor allem höchste Präzision erfordert. Auf die Genauigkeit von Tausendstel Millimeter geht es zum Beispiel bei Ventiltellern, deren Oberfläche in einer Spezialmaschine aufbereitet werden. Das Feinstschleifen heißt Läppen. Am Ende werden die Oberflächen mit Diamantstaub poliert. Die Präzision ist nicht nur wichtig, sondern unerlässlich: Schließlich sind die Sicherheitsventile in den Anlage eine Art Lebensversicherung Funktionieren sie nicht, dann kommt es unter Umständen zu einer Explosion. „Sie sind wie eine Sicherung im Stromnetz zu Hause“, vergleicht der Leiter für Prüfleistungen bei Bilfinger Maintenance, Georg Dietrich. „Im Ernstfall fliegt die Sicherung raus.“ Und im Idealfall? Dann öffnet sich das genau für seinen Zweck bemessene Ventil, um sich dann wieder zu schließen. Ein tiefes Rauschen ist zu hören, wenn der Dampf entströmt – so wie 2009, als das Kraftwerk in betrieb genommen und die Sicherheitsventile getestet wurden. Damals wurden die Anwohner auf die möglichen Geräusche hingewiesen. Anders vergangene Woche: Viele Gersthofer riss es aus dem Schlaf, wofür sich der Kraftwerkbetreiber öffentlich entschuldigte.

Kraftwerk versorgt angrenzenden Industriepark

In der Anlage werden aus Ersatzbrennstoffen – das sind aufbereitete Siedlungs- und Gewerbeabfälle – Strom und Dampf erzeugt. Mit dem Dampf können die Chemiefirmen im Industriepark ihre Produkte herstellen. Seit 2017 versorgt das Kraftwerk auch den angrenzenden B2-Gewerbepark im Norden der Stadt mit Fernwärme.

Themen Folgen