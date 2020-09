00:32 Uhr

Verbandsräte werden verabschiedet

Abwasserzweckverband Schmuttertal stellt sich nach der Wahl neu auf

Anfang September fand die konstituierende Sitzung des Abwasserzweckverbandes Schmuttertal in der Stadthalle Neusäß statt.

Nach der Kommunalwahl ergaben sich auch für die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Schmuttertal Veränderungen.

So wurden zwölf neue Verbandsräte von den Mitgliedsgemeinden in die Verbandsversammlung entsandt und in der konstituierenden Sitzung begrüßt, die coronabedingt nicht vor der Sommerpause stattfinden konnte. Anschließend wurden zwölf Verbandsräte verabschiedet, die in der neuen Legislaturperiode nicht mehr der Verbandsversammlung angehören. Verbandsräte des Marktes Diedorf: Johannes Kempter, Stefan Mittermeier, Alexander Neff, Helmut Ritsch. Verbandsrat der Gemeinde Gablingen: Karl Hörmann (ehem. 1. Bürgermeister der Gemeinde Gablingen). Verbandsrat der Stadt Gersthofen: Dr. Markus Brem. Verbandsrätinnen und Verbandsräte der Stadt Neusäß: Ute Anthuber, Dr. Michael Frey, Ralph Glass, Johann Kränzle, Stefan Sommer, Helmut Weißenbach.

Zentrales Thema der konstituierenden Sitzung war die Zukunftsfähigkeit der Kläranlage und die Vorstellung der anstehenden Investitionspläne. Ein großes Projekt der letzten Legislaturperiode war der Neubau einer Schlammentwässerungsanlage, welche nach zwei Jahren Bauzeit und einem Investitionsvolumen von rund 2 Millionen Euro erfolgreich in Betrieb genommen werden konnte. Um die Zukunftsfähigkeit der Kläranlage sicherstellen zu können und den ständig neuen Anforderungen gerecht zu werden, hat der seit Jahren schuldenfreie Verband in der Verbandssitzung die Investitionspläne in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre vorgestellt. Größte Projekte sind hierbei die Erweiterung der Nachklärung durch ein drittes Nachklärbecken, die Erneuerung der Belüftung sowie die laufende Erneuerung und Instandhaltung der Betriebstechnik. Mitglieder des Abwasserzweckverbands sind die Gemeinden Aystetten, Diedorf, Gessertshausen und Neusäß mit ihrem gesamten Stadtgebiet sowie Gablingen mit dem Ortsteil Holzhausen, Gersthofen mit den Stadtteilen Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen und Rettenbergen sowie Stadtbergen mit dem Stadtteil Deuringen. (AZ)

