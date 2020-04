06.04.2020

Verbindung von Jung und Alt als Erfolgsgarant

SGL-Kapelle wählt neuen Vorstand. Freude auf das Haus der Musik

Die Neuwahl des Vorstands für die nächsten drei Jahre sowie Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der SGL-Werkskapelle.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen kam es zu folgendem Ergebnis: 1. Vorsitzender Ulrich Riemensperger, stellvertretende Vorstände Ferdinand Lofer und Ulrich Spiegel, Kassenwartin Nathalie Moderer, Schriftführerin Claudia Buch-schuster, Jugendleiter Johannes Stuhler. Beisitzer ist weiterhin Harald Rudloff, als Revisoren fungieren Ulrich Träger und Norbert Schenk. Zum erweiterten Vorstandskreis gehören Sophia Längl (stellvertretende Kassenwartin), Renate Stuhler (Notenwartin), Daniela Erhard und Martha Kraus (Trachtenwartung), Maximilian Träger (stellvertretender Zeugwart), Robert Bader und Jürgen Mattes (Anlagenwarte), Julia Pecher Chronistin) und Vanessa Stuhler (Jugendvertreterin, neu). In seinem Jahresrückblick stellte Vorsitzender Ulrich Riemensperger das gute Miteinander der aktuell 293 Mitglieder sowie eine Verbindung von Jung und Alt als den Erfolgsgarant der Kapelle dar. „Die ersten Schritte und Umbauarbeiten für das neue Musikheim wurden bereits in Angriff genommen“, informierte der Vorsitzende. Derzeit sei das Haus der Musik im Bau, das im ehemaligen Kino Cinderella eingerichtet wird. Der stellvertretende Vorsitzende Ferdinand Lofner berichtete über eine Vielzahl geselliger Veranstaltungen. Im Jahr 2019 verzeichnete die Werkskapelle 24 Auftritte, erläuterte der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Spiegel. Höhepunkte waren das traditionelle Jahreskonzert, die Lechtalserenade und das Brauereifest in Kühbach. „In diesem Jahr planen wir unser traditionelles böhmisches Konzert im Oktober“, blickte Spiegel voraus. Bürgermeister Michael Higl freute sich, dass die SGL-Musikanten viele Veranstaltungen mit ihrer Musik bereichern. In Sachen Neugestaltung des Musikerheims bat er um Geduld, da noch bürokratische Hürden zu überwinden seien. (peh)

Anmerkung der Redaktion: Die Veranstaltung fand statt, bevor die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kraft traten.