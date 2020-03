vor 16 Min.

Verdacht auf Bestechung bei Meitinger Unternehmen

Plus Polizei, Kripo und Staatsanwaltschaft durchsuchen 30 Objekte in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. Zwei Beschuldigte der Meitinger Firma sitzen in U-Haft.

Von Matthias Schalla

Vor einem Jahr bekam das Unternehmen noch die Auszeichnung „Top Innovator 2019“. Stolz präsentieren auf der Homepage des Entsorgungsfachbetriebs zwei Manager mit Wissenschaftsjournalist und Physiker Ranga Yogeshwar in ihrer Mitte die Trophäe. Am vergangenen Freitag gab es jedoch einen Rummel der ganzen Art vor dem Firmengebäude in Meitingen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten im Rahmen einer groß angelegten Razzia gegen acht Mitarbeiter wegen des dingenden Verdachts auf Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Zwei Beschuldigte sitzen nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Razzia in Meitingen war nur ein Teil der groß angelegten Razzia. Insgesamt waren nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Nickolai 145 Polizisten, sieben Staatsanwälte, 25 Steuerfahnder, 70 Beamte der Kriminal- und Bereitschaftspolizei sowie private Wirtschaftsprüfer an der Aktion beteiligt. Haftbefehl gegen zwei Beschuldigte aus Meitingen „Es wurden insgesamt 30 Objekte in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin durchsucht“, sagt Nickolai auf Anfrage unserer Zeitung. Offenbar waren die Beweise so erdrückend, dass gegen zwei der acht Beschuldigten aus dem Meitinger Unternehmen Haftbefehl erlassen und auch direkt in Vollzug gesetzt wurde. „Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft“, bestätigte Nickolai. Weitere Informationen wollte der Oberstaatsanwalt mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht geben. Die Beschuldigten könnten laut Strafgesetzbuch im schlimmsten Fall mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer hohen Geldstrafe rechnen. Im Paragrafen 299 wird genau erklärt, dass sich jeder strafbar macht, der Geld oder sonstige Vorteile gewährt oder annimmt, um sich einen geschäftlichen Wettbewerbsvorteil beim Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen zu verschaffen. Reinigung von Anlagen im industriellen Bereich Das Unternehmen in Meitingen beschäftigt sich unter anderem im industriellen Bereich mit der Reinigung und dem Absaugen von Prozess- und Verbrennungsrückständen. Nach eigener Aussage übernehmen dabei Experten das komplette Management sowie die Planung und Durchführung von Reinigungsarbeiten in ihren Anlagen. Dabei soll laut Homepage der gezielte Einsatz der Luftfördertechnik Arbeitsprozesse vereinfachen, Ressourcen schonen und Mensch und Umwelt entlasten. Das Unternehmen liegt in unmittelbarer Nähe zu den Lechstahlwerken. Bei einer telefonischen Anfrage am Donnerstag bei der Geschäftsleitung mit der Bitte um eine Stellungnahme gab es keinerlei Auskünfte. Der Ansprechpartner des Entsorgungsunternehmens kündigte lediglich rechtliche Schritte an, sollte sein Name in der Zeitung genannt werden.

Themen folgen