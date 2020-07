09:24 Uhr

Verdächtige Obsthändler in Ottmarshausen unterwegs

Eine Frau rief die Polizei, weil ihr Obsthändler verdächtig vorkamen. Sie geht davon aus, dass die Verkäufer etwas ganz anderes im Sinn hatten.

Merkwürdig kam einer Frau in Ottmarshausen ein Pärchen vor, das am Freitagvormittag aus einem unbeschrifteten Transporter heraus Obst verkaufte. Sie rief die Polizei. Die teilt nun mit, dass der Frau angeblich 25 Kilo Obst aus Lindau verkauft wurden. Später habe sie feststellen müssen, dass sich deutlich weniger Obst in der Kiste befand.

Obstverkauf als Vorwand, um Häuser auszuspähen?

Zudem hatte sie den Eindruck, dass der Obstverkauf lediglich ein Vorwand war, um möglicherweise Häuser auszuspähen, da Fahrer und Beifahrer jeweils einen Grund suchten, sich im Haus umzuschauen. (kinp)

