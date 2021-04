Verdächtige Tierteile: Hund muss von Tierarzt behandelt werden

Ein Spaziergänger findet bei Herbertshofen verdächtige Tierteile am Lech. Kurz darauf muss sein Hund zum Tierarzt.

Ein Hund hat am Freitag im Bereich des Lechs bei Herbertshofen verdächtige Tierteile gefunden und offenbar auch gefressen. Der Vierbeiner reagierte laut Polizei daraufhin so ungewöhnlich, dass sein Halter mit ihm zum Tierarzt musste.

Dem Halter waren während eines Spaziergangs mehrere ausgelegte Tierteile im Bereich des Lechs aufgefallen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dort um erhöhte Aufmerksamkeit. Vor wenigen Tagen hat die Polizei bereits vor möglichen Giftködern in Leitershofen im Bereich der Lohfeldstraße gewarnt. Dort waren möglicherweise vergiftete Hackfleischbällchen ausgelegt worden. Immer wieder werden im Raum Augsburg vergiftete Köder gefunden, zuletzt im Dezember in der Augsburger Innenstadt. Auch in diesem Fall hat es sich um vergiftete Fleischbällchen gehandelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter Tel: 0821/323-1811 entgegen. (thia)

