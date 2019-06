vor 40 Min.

Verdandi-Trio und Notkar Wolf zu Gast in Thierhaupten

Ehemaliger Abtprimas zelebriert mit Pfarrer Werner Ehnle den Benediktusgottesdienst

Am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr findet in der ehemaligen Klosterkirche und heutigen Pfarrkirche St. Peter und Paul der alljährliche Benediktusgottesdienst statt. Zu Gast ist in diesem Jahr der ehemalige Abtprimas des Benediktinerordens Notker Wolf OSB.

Notker Wolf studierte Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften in Rom und München. 1961 trat er in die Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien in der Nähe des Ammersees ein und erhielt den Ordensnamen Notker. 1977 wurde er zum Erzabt von St. Ottilien gewählt. Notker Wolf wurde 2000 zum Abtprimas des Benediktinerordens berufen. Er war damit Repräsentant von mehr als 800 Klöstern und Abteien auf der ganzen Welt und für 25000 Mitglieder verantwortlich bis ins Jahr 2016. Daneben ist Notker Wolf Autor zahlreicher geistlicher Bücher und Musiker. So tritt er regelmäßig im Querflötenduett mit seiner langjährigen musikalischen Begleiterin, der Passauer Musikpädagogin Inka Stampfl, oder als E-Gitarrist und Flötist der Rockband Feedback auf.

Ebenfalls am Samstag, 6. Juli, findet ab 20 Uhr im Kapitelsaal des ehemaligen Benediktinerklosters das Klosterkonzert statt, das in diesem Jahr vom Verdandi-Trio gegeben wird.

Seit dem Jahr 2000 feiert das Verdandi-Klaviertrio (Ilona Cudek an der Violine, Elke Funk-Hoever am Violoncello und Mirjam v. Kirschten am Klavier) mit der Kombination großer klassischer Meisterwerke, stimmungsvollen „Schmankerln“ und mitreißend feurig dargebotenen Virtuosenstücken Erfolge. Alle drei Musikerinnen treten sowohl als Solistinnen mit verschiedenen Orchestern als auch in kammermusikalischen Besetzungen im In- und Ausland auf und wurden für Rundfunk-, Fernseh- und CD-Produktionen engagiert.

Der Vorverkauf läuft bereits über die Gemeinde Thierhaupten. Die Karte kostet für Erwachsene zwölf Euro, ermäßigt fünf Euro, und Kinder sind frei. (AL)

