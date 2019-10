vor 40 Min.

Verein „Bunker“ gewinnt Dorfpokal

Tell-Schützen Westendorf veranstalten geselligen Wettstreit

Bereits zum fünften Mal schossen die Tell-Schützen in Wes-tendorf den Dorfpokal aus. Zu dem spannenden und geselligen Wettstreit am Schießstand waren 13 Mannschaften mit jeweils vier Schützen gekommen. Teilnahmeberechtigt war, wie auch schon in den Jahren zuvor, jeder Westendorfer Bürger mit Ausnahme der aktiven Gewehrschützen des Vereins.

Nach jeweils 20 Schuss pro Teilnehmer wurden sowohl die erzielten Ringe als auch das beste „Blattl“ kombiniert ausgewertet.

Die Sieger des Tages wurden in geselliger Runde gefeiert. Der Verein „Bunker“, der gleich mit vier Mannschaften am Dorfpokalschießen teilnahm, konnte seinen Sieg aus dem Jahr 2016 wiederholen. Die Schützen Bettina Spingler, Daniela Cartagine, Siggi Ziesenböck und Rainer Spingler (Tagesbester mit 38,3 Punkten) landeten mit 47 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz.

Zweiter wurde die Damen-Jugendmannschaft des Bunkers und den dritten Platz konnte sich mit nur acht Punkten Differenz die Westendorfer Feuerwehr erkämpfen. (AL)

