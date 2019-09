vor 21 Min.

Verein Mukis zeichnet Förderer aus

Landkreis und Unternehmen unterstützen Kinderklinik Augsburg. Patenschaft erhalten

Der Förderverein Mukis konnte seit seiner Gründung im Jahr 2009 bereits 140 Projekte in der Kinderklinik Augsburg, Mutter-Kind-Zentrum Schwaben, realisieren. Für fast alle Patientenzimmer wurden Elternbetten angeschafft, damit ein Elternteil beim erkrankten Kind mitübernachten kann. Der von Max Strehle geführte Förderverein finanzierte die gesamte künstlerische Innengestaltung der Klinik.

Nun konnte der Förderverein drei neue Patenschaften an langjährige Spender und Förderer verleihen. Das Unternehmen Ikea Augsburg/Gersthofen organisiert jedes Jahr feste Benefizveranstaltungen, bei denen der Erlös an die Mukis geht. Isabell Gürtler von Ikea wird sich auch mit dem gesamten Einrichtungshaus in Zukunft stark für die Kinderklinik. Landrat Martin Sailer ist als Schirmherr des Fördervereins seit der Gründung als aktiver Förderer dabei. So geht der Erlös aus der Tombola des Landkreisfestes regelmäßig an den Verein mit dem orangefarbenen Känguru als Maskottchen. Auch Sailer sagte die weitere Förderung zu. Als neuer und aktiver Langzeitförderer erhielt auch das Küchenstudio Carola Graul, Adelsried, die Patenschaft. Carola Graul hat bei zwei AEV-Benefizspielen das Team der Mukis erlebt und wird hier auch weiterhin eine starke Unterstützerin sein.

Mit den drei neuen Patenschaften darf der Förderverein Mukis insgesamt wieder Projekte in Höhe von 30000 Euro umsetzen.

Der kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums Augsburg, Michael Bungarten, betonte die Wichtigkeit von aktiven Fördervereinen. Das verfügbare Fördergeld wird nun in das neu zu errichtende Simulationszentrum investiert. Hier lernen die Pflegekräfte und die Ärzte gemeinsam an Simulationspuppen und -medizingeräten in realistisch eingerichteten Notfallräumen, wie sie in schwierigen und unerwarteten Notfallsituationen schnell und richtig gemeinsam als Team für den Patienten die Behandlung steuern. (AL)

