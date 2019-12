vor 9 Min.

Verein hilft und hört auch zu

Der Lions Club setzt sich seit vielen Jahren für benachteiligte Kinder ein. Es gibt Geschenke und ein offenes Ohr

Eine schöne Tradition: Jedes Jahr erzählen die Kinder der Wohngruppe Ferdinand beim Adventskaffee den Mitgliedern des Lions Club Neusäß, was ihre Unterstützung im vergangenen Jahr möglich gemacht hat. Für 2019 war das vor allem die Campingausrüstung: warme Schlafsäcke, Zelte und Rucksäcke für Ferienausflüge. Und ein Ausflug mit Übernachtung auf einem Reiterhof. Der ist Denise am besten in Erinnerung geblieben: „Wir haben schon vor dem Frühstück die Ställe ausgemistet!“ Damit haben die „ Lions“ der Gruppe einen großen Wunsch erfüllt. Auch gebrauchte Fahrräder und neue Schulranzen waren von ihrer Vorjahresspende noch möglich.

„Es ist schön, zu hören, wo das Geld hinfließt“, freut sich der Vereinspräsident Peter Cermak. Er weiß, dass die Hilfe den Kindern und Jugendlichen kleine „Highlights“ ermöglicht, die etwas mehr Freude und Selbstbewusstsein in ihr Leben bringen. In der heilpädagogischen Wohngruppe „Ferdinand“ wohnen bis zu neun Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen vorübergehend oder auf längere Sicht nicht bei ihren Familien leben können. Die Trennung fällt meist schwer.

Seit 19 Jahren stellen sich deshalb 20 Mitglieder des Clubs drei Tage lang abwechselnd an einen Stand am Neusässer Weihnachtsmarkt und verkaufen Lose für den guten Zweck. Die Preise haben sie zuvor bei den Neusässer Geschäftsleuten erbeten. Auch in diesem Jahr kamen wieder 1600 Euro durch den Losverkauf zusammen, zusätzlich hat das Titania Eintrittskarten spendiert.

Doch nicht nur die Spende ist Thema beim Adventsbesuch. Die Kinder und Jugendlichen erzählen von ihren Erlebnissen über das Jahr. Wladimir* berichtet, dass er seinen Schulabschluss geschafft hat und nun auf der Suche nach einer Lehrstelle als Kfz-Mechaniker ist. Leyla und Carina lernen „fast zu fleißig“, berichtet Gruppenleiterin Stefanie Woeschka. Die Mädchen wollen Rettungssanitäterin und Krankenpflegerin werden. „Da muss man zwischendurch für Entspannung sorgen“, so Woeschka.

Und worauf freuen sich die Kinder so kurz vor Weihnachten? „Auf den großen Teddy, den ich hoffentlich zu Weihnachten kriege!“, „Dass ich bald zu meiner Mama darf“, „auf die Ferien!“, „auf unsere Weihnachtsfeier“. Plötzlich rufen alle durcheinander. Langweilig wird es den Lions mit der lebendigen Gruppe nie. Derzeit leben sechs Mädchen und zwei Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren in der Steppacher Gruppe, da geht es auch mal etwas lauter zu – und lustig. Der nette persönliche Kontakt belohnt die Lions für ihre Mühe und den Einsatz ihrer Freizeit. (AL)

Die Namen der Kinder sind geändert.

