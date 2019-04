18.04.2019

Verein sucht neuen Vorsitzenden

Gartler in Zusamzell ehren langjährige Mitglieder

Im kommenden Jahr stehen beim Gartenbauverein Zusamzell Neuwahlen an. Bis dahin muss sich der Verein nach einem neuen Vorsitzenden umschauen. Vorsitzender Anton Mengele erklärte der gut besuchten Generalversammlung des Vereins, dass er im nächsten Jahr nicht mehr als Vorsitzender kandidieren werde. In seinem Jahresrückblick erinnerte Mengele an verschiedene Aktivitäten im vergangenen Jahr, wie das Kranzbinden für den Maibaum und den Adventskranz für die Kirche sowie an die im Frühjahr und Herbst stattfindende Pflanzentauschbörse. Ein Höhepunkt war auch der Ausflug nach Rothenburg an der Tauber. Susanne Mahler berichtete auch von der Jugendarbeit der Gartenzwerge, wobei nur noch eine Gruppe derzeit betreut wird. Ziel des Vereins ist es, eine weitere Gruppe für Kinder ab sechs Jahren ins Leben zu rufen. Über einen gesunden Finanzhaushalt konnte Kassenwartin Heidi Britzelmeier berichten. Im Anschluss daran wurde Christine Scherer zur neuen Schriftführerin gewählt, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Nathalie Both aus persönlichen Gründen ihr Amt abgeben musste.

Zum Ende der Versammlung wurde noch eine Reihe von Mitgliedern für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Für zehn Jahre Vorstandstätigkeit wurde Susanne Mahler geehrt. Erwin Helmschrott wurde für seine langjährigen Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. (hka)

