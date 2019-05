vor 23 Min.

Vereine feiern im Doppelpack ihre Jubiläen

In Steinekirch haben die Veteranen und die Feuerwehr auch eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Wie sie zu feiern verstehen, haben sie jetzt beim Festumzug und beim Zusammensein gezeigt

Von Günter Stauch

Mit einem wahren Festmarathon sind jetzt mehrere Hundert Jahre bürgerlichen Engagements gefeiert worden. Dabei ließen sich die Freiwillige Feuerwehr mit 125 Jahren und der Krieger- und Soldatenverein mit 100 Jahren quasi im Doppelpack und über vier Tage hochleben. Den Höhepunkt des geselligen Festivals mit einem Riesenprogramm bildete der gestrige Sonntag mit Vereinstreffen, Gottesdienst, Fahnensegnung sowie einem grandiosen Fest-umzug durch den ganzen Ort unterm Wolfsberg.

Dabei hatte sich eine große wie bunte Truppe nebst neun Festdamen auf den Weg gemacht. Mit dabei marschierten zahlreiche Fahnenabordnungen, die sich schon am Vormittag im mächtigen Festzelt ein munteres Stelldichein geliefert hatten. Die Organisatoren des Fests, vom Publikum für die abwechslungsreiche Feier fest beklatscht, setzten die Brandschützer aus sage und schreibe 60 Wehren der ganzen Region in Bewegung.

Mit an den Start ging auch der Patenverein aus Fleinhausen. Dazu kamen noch einige Musiker aus befreundeten Organisationen. Den Zug begleiteten historische Löschfahrzeuge, Kutschen sowie ein Wagen mit einem Modell der Hausburg. Zuvor hatte allein schon das Festareal auf der großen Wiese hinterm Ort Besucher aus Nah und Fern angelockt: Das 1700 Personen fassende Zelt, Schiffschaukel, Karussell, Schießbuden und Bars erinnerten eher an einen fröhlichen Rummelplatz.

Drinnen gab es dagegen auch nachdenkliche zu den lobenden Worten, etwa beim Festgottesdienst mit Pater Saji Chalil und Diakon Raimund Kitzinger. Pater Saji erinnerte an die gleichzeitig stattfindenden Europawahlen und verband damit seine Hoffnungen auf einen gemeinsam Weg aller in Europa lebenden Menschen. Einheit und Frieden, so der Geistliche in seiner viel beachteten Ansprache, müssten gewahrt bleiben: „Was Sie in den beiden Vereinen leisten, kann ein Vorbild dafür sein.“ In vorbildlicher Weise setzten sich die Mitglieder beider Vereine für andere ein oder hielten die Erinnerung an Verstorbene und Gefallene wach.

Solche Bemühungen fanden auch Anerkennung beim Schirmherrn, der wegen des schönen Wetters auf den Regenschutz verzichten konnte. Bürgermeister Bernhard Uhl spielte auf den gesellschaftlichen Dienst der Jubilare an und zitierte den Philosophen Arthur Schopenhauer, der die besondere Bedeutung der Gemeinschaft im Blick gehabt habe. Und, ganz der Rathauschef, bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, die aus der Regenpfütze Anfang der Woche einen passablen und vor allem trockenen Ort zum Feiern gezaubert hatten. Kirchenpfleger und Gemeinderatsmitglied Erwin Hörmann: „Vorher war die Gegend nur mit Gummistiefeln zu erreichen.“ So konnten auch die neun Festdamen von Steinekirch trockenen Fußes herumgehen und ihren Verpflichtungen nachkommen. Zum Beispiel die Übergabe von hübsch gemusterten Fahnenbändern nach der Segnung durch den Priester. Er gewährte auch himmlischen Beistand für die künftigen Einsätze des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Anschaffungskosten von rund 110000 Euro. Unbezahlbar fällt dagegen der zweijährige Einsatz des 24-köpfigen Festausschusses aus. So konnten Feuerwehr-Vereinsvorstand Wolfgang Spengler und der Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins, Günther Reißner, am späten Nachmittag eigentlich nur noch zufrieden dreinblicken.

