vor 54 Min.

Vergessene Kerzen und verdächtige Drohnen

Für die Beamten ist es ein unruhiges Wochenende. Sie haben viele Einsätze. Ein Autofahrer, den sie kontrollierten, war zu betrunken für einen Alkoholtest

Für die Polizeibeamten im Augsburger Land war das erste Adventswochenende alles andere als ruhig. Sie hatten mit vergessenen Kerzen, verdächtigen Drohnen und einem Mann zu tun, der zu betrunken war, um einen Alkoholtest zu machen.

Vergessene Kerzen, die auf einem Ofen standen, sorgten am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in Langweid. Laut Auskunft der Polizei hatte ein 20-jähriger Mann in Langweid in seinem Schwedenofen ein Feuer gemach. Dabei vergaß er aber einige Kerzen, die auf dem Ofen standen. Durch die Hitze schmolzen die Kerzen und es kam zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Stettenhofen musste die Wohnung mithilfe eines Gebläses lüften. Es wurde niemand verletzt und es kam auch zu keinem Sachschaden. l Ein derart betrunkener Fahrer dürfte der Polizei nicht allzu oft unterkommen. In der Nacht zum Samstag wurden die Beamten alarmiert, da es in Neusäß einen massiven Streit eines Paares gegeben hatte. Vor dem Haus entdeckten die Polizisten ein Auto mit offener Fahrertür und laufendem Motor. Nach Aussage der Frau war der Mann damit gefahren. Dieser lag bäuchlings neben seinem Auto und schlief. Der Mann war so stark betrunken, dass ein Atemalkoholtest vor Ort nicht mehr möglich war. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, sorgte am Sonntag vor einer Woche eine Drohne für erhebliche Unruhe und Ärger. Das Flugmodell kreiste in der Zeit von 10.45 bis 11 Uhr über dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Fischachs. Durch das Fluggerät, das in einer Höhe von etwa zehn Metern flog, scheuten mehrere Pferde in einer Koppel. Außerdem mussten mehrere Reiter von ihren Pferden absteigen, da die Gefahr bestand, dass die Tier durchgehen würden, sprich in wilden Galopp davonrennen. Verletzt wurde niemand. Wer die Drohne über dem Gelände kreisen ließ, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Ein 35-jähriger Mann aus Diedorf wollte am Samstag gerade aus seinem BMW aussteigen, als der Lenker eines Citroën die Fahrertür touchierte. Laut Auskunft der Polizei hatte der BMW-Fahrer seinen Wagen gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz parallel zur Wellenburger Straße abgestellt. Der Mann saß noch auf dem Fahrersitz, hatte sein linkes Bein bereits auf die Fahrbahn gestellt und die Fahrertür an dieses angelehnt. Der Citroën-Lenker befuhr die Wellenburger Straße und touchierte die angelehnte Fahrertür des BMW und fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten. Der BMW-Fahrer folgte dem Citroën, der über die B300 in Richtung Augsburg weiterfuhr, konnte diesen aber nicht mehr zum Anhalten bringen. Am BMW war der Türfalz der Fahrerseite beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (elhö)