00:34 Uhr

Verjüngungskur bei der Hammeler Wehr

Bisherige Vorsitzende treten ab. Kinderfeuerwehr ab April

Ein letztes Mal durfte Helmut Kraus als Zweiter Vorsitzender die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hammel eröffnen. Auch Vorsitzender Ottmar Heidler berichtete zum letzten Mal in seiner 12-jährigen Amtszeit. Beide legten ihr Amt bei der turnusmäßigen Wahl nieder und machten Platz für die nächste Generation: André Ditschek wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, ebenso wie sein Stellvertreter Markus Schregle, der damit seine Aufgabe als Beisitzer freigab.

In diesem Amt schieden außerdem Helmut Fischer und Karlheinz Schreiber aus, wobei Schreiber dem Verein als Kassenprüfer treu bleibt. Wahlleiter Josef Hoppe ließ daraufhin satzungsgemäß drei neue Beisitzer wählen. Ottmar Heidler, Helmut Kraus und Bernd Zimmerly haben nun dieses Amt. Im Amt bestätigt wurden Angela Niederhofer, die Kassierin bleibt, sowie Nicole Kraus als Schriftführerin.

André Ditschek und Markus Schregle dankten allen scheidenden Vorstandsmitgliedern mit Geschenken. Auch der Zweite Bürgermeister von Neusäß, Wilhelm Kugelmann, würdigte vonseiten der Stadt Neusäß Ottmar Heidlers unermüdlichen Einsatz: Der Anbau des Gerätehauses, die Beschaffung zweier Fahrzeuge und eines Anhängers sowie die Einführung des Adventsmarktes fielen in seine Amtszeit.

Doch nicht nur der Verein durchlebt aktuell eine Verjüngungskur: Benedikt Schwarz stellte in seinem Bericht die zwei neuen Jugendwarte Dominik Ditschek und Stefan Sommer vor, die hoch motiviert eine Gruppe von sechs Jugendlichen anleiten. In Zukunft soll aber dies nicht mehr die jüngste Mannschaft im Gerätehaus sein. Ab Freitag, 13. April, startet erstmals eine Kinderfeuerwehr, für die federführend Tina Schwarz verantwortlich sein wird. Einmal pro Monat am Freitagnachmittag treffen sich Kinder ab sechs Jahren. Sie werden spielerisch an Themen rund um Feuerwehr und Brandschutz herangeführt.

Abschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt; für 25 Jahre Michael Krämer sowie für 50 Jahre Johann Jünger, Klaus Hahn, Anton Wildner und Franz Baierlein. (AL)