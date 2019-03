05:21 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag: Wer mitmacht erhält 100 Euro

Die Neusässer Aktionsgemeinschaft bietet neue Anreize. Die Geschäftsinhaber sind aber weiterhin skeptisch.

Der verkaufsoffene Sonntag in Neusäß im September ist weiterhin ein kontrovers diskutiertes Thema. Wie jetzt bei der Mitgliederversammlung der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) deutlich wurde, sind viele der eher kleinen Gewerbetreibenden skeptisch, ob es sich überhaupt lohnt, an dem Konzept festzuhalten. Die Standortbedingungen in Neusäß ohne einen echten Ortskern mit weit verteilten Geschäftslagen böte sich für einen „Einkaufsspaziergang“ einfach nicht an, meinen viele Ladenbesitzer. Da würden oftmals Sonntage geopfert, aber es kamen kaum Kunden in die Läden. Wie ein Sprecher der Aktionsgemeinschaft mitteilte, sehen die Gewerbetreibenden insgesamt die Stadt Neusäß in der Pflicht, für ein attraktives Rahmenprogramm zu sorgen.

Intensivere Werbung in den Medien

Um den verkaufsoffenen Sonntag in Neusäß trotz aller Skepsis am Leben zu halten, greift die Aktionsgemeinschaft nun tief in die Tasche: Sie bietet jedem AN-Geschäft einen Zuschuss von 100 Euro an, das an diesem Sonntag öffnet. Darüber hinaus möchte die Aktionsgemeinschaft den Tag vor allem für Familien mit einer Hüpfburg attraktiver machen und intensiver in den Medien dafür bewerben.

Allerdings wurde in der Mitgliederversammlung auch die Alternative einer lokalen Gewerbemesse als sehr positiv betrachtet. Das könne durchaus ein neuer Ansatz in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung zur Stärkung des lokalen Handels werden.

Vorteilskarte für alle Neusässer

Außerdem wurde über eine Neusässer Einkaufskarte diskutiert. Erste Vorgespräche mit der Aktionsgemeinschaft Steppach und der Stadtverwaltung wurden schon geführt. Ziel sei, eine attraktive Vorteilskarte für alle Neusässer zu schaffen die möglichst unkompliziert und unbürokratisch funktioniert und das Ziel verfolgt die Kaufkraft vor Ort zu behalten.

Um dabei erfolgreich zu sein und eine breite Akzeptanz und Bekanntheit zu bekommen, sollten bestenfalls alle Organisationen mit im Boot sein, ein Arbeitskreis dazu gebildet werden, der sich dem Thema intensiv widmet und ein vernünftiges Konzept zusammenstellt.

Zufrieden zeigen sich die Händler mit dem Neusässer Weihnachtsmarkt 2018. Die vielen neuen Aktionen werden von allen Seiten sehr positiv bewertet. Dafür sei allerdings auch ein erheblicher Mehraufwand an Zeit und Geld erforderlich. Die Aktionen sollten konsequent weitergeführt werden, trotzdem gibt es noch vieles zu verbessern: die Beleuchtung, die Beschallung, die Bühne und viele weitere Punkte seien noch nicht zufriedenstellend.

Von den neuen AN-Sitzbänken sollen bald möglichst zahlreiche Sitzmöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet Neusäß aufgestellt werden. (AL)

