vor 38 Min.

Verkehr in Zusmarshausen nervt die Anwohnern

Wegen der Baustelle am Sortimo-Kreisel in Zusmarshausen sind mehr Fahrzeuge in der Ulmer Straße und in der Römerstraße unterwegs. Jetzt reagiert die Polizei.

Von Maximilian Czysz

Vor 2000 Jahren ging es noch beschaulich zu auf der Römerstraße: Damals zuckelten ab und an Karren über den ausgebauten Weg durch die Zusmarshauser Niederungen. Im Augenblick sieht es anders aus: Der Verkehr hat wegen der Sperrung am Sortimo-Kreisel zugenommen. Dort wird eine Unterführung gebaut. Im Rathaus sind in den vergangenen Tagen immer wieder Beschwerden eingegangen. Hier ist zusammengefasst, was die Anwohner am meisten nervt:

Aufreger 1: Mehr Verkehr und weniger Sicherheit

Die Polizei bestätigt das höhere Verkehrsaufkommen. Sie betont aber gleichzeitig: Seit der Baustelle am Sortimo-Kreisel sei es zu keinem Unfall auf der Strecke gekommen.

Aufreger 2: Schleichverkehr in der Römerstraße

Die Polizei hat sich genau angeschaut, wer auf der Römerstraße unterwegs ist. Das Ergebnis: Es handelt sich um Anwohner, berechtigte Zulieferer, Busverkehr und nur „in geringerem Prozentsatz“ um ortskundigen Schleichverkehr. Laut Polizei gibt es für die Römerstraße auch eine Tonnagebegrenzung auf 5,5 Tonnen – ausgenommen davon sind Liefer- und landwirtschaftlicher Verkehr. Damit sich kein Schwerlastverkehr in die Römerstraße verirrt, haben Marktverwaltung und Sortimo sämtliche umliegenden Firmen mit Schwerlastverkehr kontaktiert und auf die festgelegte Umleitungsstrecke hingewiesen. Außerdem wurde darum gebeten, auf Alternativstrecken und andere Autobahnzugänge auszuweichen.

Aufreger 3: Warum wieder die Ulmer Straße?

Alternativen, die Anwohner ins Feld führten, seien laut Polizei nicht sinnvoll beziehungsweise realisierbar. Ursprünglich wollte das Landratsamt Augsburg die Römerstraße als Verbindungsstraße zwischen Staatsstraße 2027 und 2510 für den öffentlichen Verkehr ohne Beschränkung frei halten. Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl sagt, dass die Marktgemeinde zu keinem Zeitpunkt zugestimmt habe, die Römerstraße als Umleitungsstrecke auszuweisen. Die verlaufe ganz klar über die Ulmer Straße, die als Bundesstraße ausgebaut wurde und deshalb für den Schwerlastverkehr ausgelegt ist.

Ärgernis 4: Es wird zu schnell gefahren

Die Polizei will die Verkehrssituation im Auge behalten. „Zur Sicherheit der betroffenen Bevölkerungsteile in Zusmarshausen und zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf allen betroffenen Streckenabschnitten, Umleitungs- und Ausweichstrecken wird die uniformierte Streifenpräsenz erhöht“, sagt Inspektionsleiter Raimund Pauli. Und: Neben allgemeinen Verkehrskontrollen werden an geeigneten Stellen auch Geschwindigkeitskontrollen mit einer Laserpistole angekündigt. Unterstützung kommt von der Verkehrspolizei Augsburg. Damit reagieren die Beamten auf Vorwürfe von Anliegern, dass zu schnell gefahren werde. Das betrifft auch die Ulmer Straße, durch die im Augenblick der Umleitungsverkehr läuft. Die Polizei macht sich beim Landratsamt auch für ein Halteverbot stark, was aber bislang abgelehnt worden sei.

Sortimo will laut Pressemitteilung der Marktgemeinde die Bauarbeiten beschleunigen. So soll auch an Wochenenden an der geplanten Unterführung gearbeitet werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Fundament. Offiziell läuft die Baustelle bis Ende des Jahres.

Themen Folgen