19.10.2019

Verkehrschaos durch zu viele Baustellen

In Steppach kommt es zu gefährlichen Situationen

Durch zwei Baustellen für Mehrfamilienhäuser gibt es in Steppach eine kritische Engstelle für den Verkehr und Fußgänger. CSU-Stadträtin Karin Zimmermann brachte es auf den Punkt: „Es herrscht Chaos.“ Es geht um diese Stelle: Im Kreuzungsbereich Kolpingstraße/Flurstraße/Talstraße in Steppach entstehen derzeit oft gefährliche Verkehrssituationen. Es liegen sich zwei große Baustellen in der Kolpingstraße und an der Ecke Flurstraße gegenüber, viele Baufahrzeuge fahren ein und aus und blockieren zeitweise die Fahrbahnen. Zudem fällt der Gehweg auf einer Seite der Kolpingstraße weg, das Überqueren an dieser Stelle ist aber vor allem für Schulkinder sehr gefährlich. Autofahrer, die vom Kobel herunterkommen nach Steppach, werden hinter der Kurve zu Stoßzeiten nicht selten von einem Rückstau an der unübersichtlichen Kreuzung überrascht.

Karin Zimmermann, selbst Steppacherin, stellte im Bauausschuss die Frage, ob nicht eine Ampel an dieser „sehr kritischen Stelle“ sinnvoll wäre. Unterstützung bekam sie von Barbara Heinemann von der SPD-Fraktion. Da immer wieder Baufahrzeuge in den umliegenden Straßen parken würden, müsste ihrer Meinung nach auch über ein Halteverbot nachgedacht werden. (kar)

