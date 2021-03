vor 19 Min.

Verkehrsunfall beim Rückwärtsausparken

Missglückt ist das Ausparkmanöver einer 49-jährigen Autofahrerin am Samstag in Horgau.

Missglückt ist das Ausparkmanöver einer 49-jährigen Autofahrerin am Samstag in Horgau. Die Frau hatte um 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Augsburger Straße in Horgau ein anderes Auto übersehen.

Beim Rückwärtsfahren aus der Parklücke bemerkte die Frau laut Polizei nicht, dass hinter ihrem Wagen ein 44-Jähriger angehalten hatte. Die 49-Jährige fuhr mit dem Heck ihres Fahrzeuges in dessen Beifahrerseite. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. (thia)

