Verkehrszahlen: Was bringt eine Umfahrung für Dinkelscherben?

Seit Jahren wird in der Marktgemeinde über die Entlastung des Verkehrs diskutiert. Nun liegen konkrete Zahlen auf dem Tisch.

Von Philipp Kinne

Welche Entlastung bringt eine Umfahrung in Dinkelscherben? Mit dieser Frage beschäftigte sich nun der Gemeinderat. Genaue Erkenntnisse darüber liefern aktuelle Zahlen.

Vorgestellt wurden sie von Stefan Hangleiter vom Fachbüro Modus Consult. Das Büro führte im Sommer eine Verkehrszählung in Dinkelscherben durch. An neun Knotenpunkten wurde der Verkehr zwei Mal je 24 Stunden lang untersucht. Zusätzlich wurden die Fahrer an fünf Stellen in Dinkelscherben befragt. Eine ähnliche Untersuchung gab es bereits vor zehn Jahren. Das Ergebnis: Immer mehr Autos und Lastwagen rollen durch Dinkelscherben. Besonders auffällig ist, dass deutlich mehr Lastwagen als noch vor zehn Jahren täglich durch den Ort rollen. Insgesamt ist der Verkehr um gut zehn Prozent gestiegen. „Das ist nichts besonders Auffälliges“, sagte Hangleiter. Vielmehr liege Dinkelscherben damit im allgemeinen Durchschnitt.

Bei der Untersuchung wurden auch die Fahrer direkt befragt. Die Verkehrszähler wollten zum Beispiel wissen, wohin die Fahrer unterwegs sind, woher sie kommen und wie viele Passagiere im Fahrzeug sind. Insgesamt wurden 4200 Fahrer befragt. Etwa die Hälfte von ihnen war auf dem Weg zur Arbeit, weitere 13 Prozent waren geschäftlich unterwegs. Etwa acht Prozent waren unterwegs zu Freizeitterminen und etwa 25 Prozent auf dem Weg zum Einkaufen. Im Schnitt befanden sich 1,27 Personen im Fahrzeug.

11.000 Fahrzeuge jeden Tag am Dinkelscherber Marktplatz

Im Schnitt waren in Dinkelscherben gut 19000 Fahrzeuge am Tag unterwegs. Rund 1500 davon sind Schwerverkehr wie Lastwagen. Allein über die Kreuzung am Marktplatz rollen demnach rund 11000 Fahrzeuge am Tag. Hangleiter hatte nun die Aufgabe, auszuwerten, inwiefern sich diese Zahlen durch eine Umfahrung reduzieren lassen könnten.

Westumfahrung Angedacht ist eine Umfahrung im Westen, von der Staatsstraße Richtung Oberschöneberg bis zum Ortsausgang Richtung Zusmarshausen . Laut Hangleiter würde diese Teilumfahrung etwa 3500 Fahrzeuge aus dem Ort halten. Im Wesentlichen würden dadurch die Bahnhofstraße sowie die Marktstraße entlastet.



Angedacht ist eine im Westen, von der Richtung bis zum Ortsausgang Richtung . Laut Hangleiter würde diese Teilumfahrung etwa 3500 aus dem Ort halten. Im Wesentlichen würden dadurch die sowie die entlastet. Ostumfahrung Eine östliche Umfahrung über die Zusam bis zur Augsburger Straße in Richtung Häder könnte laut Hangleiter eine Entlastung von etwa 2500 Fahrzeugen am Tag bringen. „Diese Umfahrung würde sehr lokal wirken“, erklärte der Planer. Vor allem die Augsburger Straße würde entlastet.



Eine östliche über die bis zur in Richtung Häder könnte laut Hangleiter eine von etwa 2500 am Tag bringen. „Diese würde sehr lokal wirken“, erklärte der Planer. Vor allem die würde entlastet. Ost-West-Südumfahrung Sie stellte eine Kombination der vorgestellten Umfahrungen vor. Die „große“ Lösung sozusagen. Laut Hangleiter könne man die Entlastungen der beiden Teilabschnitte zusammenrechnen, da sie sich kaum überschneiden. Hangleiter: „Das wäre aber durchaus ein ordentlicher Aufwand.“



Hans Marz ( SPD) wollte wissen, welche Rolle der Radverkehr und Fußgänger beim Thema Verkehr in Dinkelscherben spielen. Schließlich habe die Gemeinde den Planer auch dafür beauftragt. Marz: „Wir sollten jetzt nicht auf die große Umfahrung schauen, sondern sehen, was wir innerorts tun können.“ Hangleiter erklärte, dass es auch Zahlen über Radfahrer gebe, diese würden nachgereicht. Sie wurden allerdings nur gezählt und nicht befragt. Marz reichte das nicht. „Wir haben heute nur über Autofahrer gesprochen, wann kommen Konzepte für Radfahrer?“, fragte er. Man müsse die Menschen dazu bringen, insgesamt weniger mit dem Auto zu fahren. Die Verkehrswende sei auch auf dem Land ein wichtiges Thema. Das sah auch Peter Kraus (Freie Wähler) so. Die Gemeinde stehe vor der Aufgabe, den Individualverkehr zu reduzieren. Dazu brauche es attraktive alternativen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Annette Luckner (SPD) erklärte: „Es muss sich etwas in den Köpfen verändern, nicht jede Strecke muss mit dem Auto gefahren werden.“ Die Gemeinde sollte beim Thema Verkehr nicht immer nur „vom Auto her denken“.

Sollte die Bahnhofstraße umgestaltet werden?

Willibald Gleich (CSU) wollte von Stefan Hangleiter wissen, was die Gemeinde konkret tun könne, um den Verkehr am Marktplatz zu verringern. Dazu stellte der Planer fest, dass weder ein Kreisverkehr noch eine Änderung der Verkehrsführung sinnvoll wären. Er empfahl stattdessen zum Beispiel eine Umgestaltung der Bahnhofstraße. Arthur Guggemos (UW14) fragte nach, wie die konkret aussehen könnte. Zum Beispiel könnte man dafür sorgen, dass die Linksparker in der Bahnhofstraße verschwinden. Auch ein Fahrradweg sei denkbar. Bürgermeister Edgar Kalb (UW14) erinnerte daran, dass bei allen angedachten Maßnahmen auch das Landratsamt und Straßenbauamt mitentscheiden würden. Gerade deshalb seien die nun vorgestellten Zahlen sehr sinnvoll. Sie könnten als Planungsgrundlage dienen.

