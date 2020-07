vor 21 Min.

Verlosung der Plätze beim Ferienprogramm

Das beliebte Stadtbauspiel in Gersthofen muss in diesem Jahr wegen der Corona-Regeln entfallen.

Gersthofen bietet in diesem Jahr mehr als 60 Veranstaltungen an

Trotz besonderer Umstände müssen die Gersthofer Kinder während der Sommerferien nicht zu Hause sitzen. Am 14. Juli ist es so weit: Die Plätze für das Ferienprogramm werden verlost. Auch in Zeiten von Corona stellte das Team der Stadtjugendpflege ein buntes Programm zusammen, für welches Eltern ihre Kinder unter www.unser-ferienprogramm.de/gersthofen anmelden können.

Bürgermeister Michael Wörle freut sich über die Möglichkeit, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen den Kindern in den Sommerferien etwas Abwechslung bieten zu können, und sagt: „Das Ferienprogramm gehört fest zu unserer Jahresplanung, daran sollte auch Corona nichts ändern.“ Auch wenn einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel das beliebte Stadtbauspiel, in diesem Jahr aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelungen nicht stattfinden könnten, halte das Programm jede Menge Entdeckenswertes bereit.

Auch Gersthofer Vereine haben sich wieder eingebracht, um das Programmangebot gemeinsam mit der Stadtjugendpflege zu erweitern.

Über 60 verschiedene Angebote warten auf die Kinder, um ihnen eine abwechslungsreiche Zeit mit Action und Erlebnissen zu bieten. Erfahrungsgemäß sind einige Programmpunkte so beliebt, dass die Anmeldungen die maximale Teilnehmerzahl überschreiten. Darum wird im Zufallsverfahren gelost – jedes Kind erhält so die gleiche Chance. Alle weiteren Informationen finden Eltern online oder unter der Telefonnummer 0821/2993077. (AL)

