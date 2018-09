22:05 Uhr

Vermeintlicher Klosterbrand entpuppt sich als Insektenschwarm

Die Feuerwehr Gessertshausen musste am Donnerstagabend zu einem kuriosen Einsatz ausrücken: Was aussah wie Rauch aus der Klosterkirche, waren Insekten.

Eine Brandmeldung entpuppte sich am Donnerstagabend als kurioser Sachverhalt: Es sah so aus, dass aus dem Turm der Klosterkirche Oberschönenfeld in 42 Metern Höhe Rauch quillt. Deshalb wurde die Feuerwehr von Gessertshausen alarmiert. Bei genauer Inaugenscheinnahme stellte sich nach Information der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord jedoch heraus, dass es sich nicht um Rauch handelte, sondern um Insektenschwärme, die den Turm umkreisten. Um welche Insekten es sich handelte und was die Tiere in dem alten Gemäuer wollten, stand am Abend noch nicht fest. (jma)

