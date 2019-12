vor 23 Min.

Vermisste Frau ist wieder da

38-Jährige im Bereich Meitingen angetroffen

Die Familie darf wieder aufatmen. Seit einer Woche war eine 38-jährige Frau als vermisst gemeldet. Am Donnerstag wandte sich die Polizei erstmals mit einer Beschreibung der mehrfachen Mutter samt Foto an die Öffentlichkeit. Freitagnachmittag konnte die Suche erfolgreich beendet werden.

Nach Auskunft der Polizei wurde die Vermisste wohlbehalten im Bereich Meitingen angetroffen. „Es liegen keine Voraussetzungen für weitere polizeiliche Maßnahmen vor“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Inspektion in Gersthofen. Zuvor hatte der Ehemann der 38-Jährigen bereits in den sozialen Netzwerken um Unterstützung bei der Suche gebeten. (thia)

