Vermisstensuche: Wer passt auf beim Baden im Lech?

Plus In Gersthofen wird am Samstag das neu gestaltete Flussufer eröffnet. Doch nach dem Unglück vom Sonntag in Augsburg stellt sich die Frage nach der Sicherheit.

Joachim Scheffel fliegt seine Drohne etwa fünf Meter über der Wasseroberfläche und sucht den Uferbereich des Lechs nördlich des Wehrs bei Gersthofen ab. An einer Stelle hält er an, geht näher hin, bis das Funkgerät seines Partners Marcus Wilkinson knackt: „Da kommt ein Baum“, sagt der dritte im Team, Wolfgang Gielnik. Er steht auf der Lechbrücke und beobachtet die Drohne. Von der Position des Piloten aus ist der Quadrokopter hinter der Uferböschung nicht zu sehen. Scheffel überprüft die Stelle auf seinem Tablet und erkennt einen Felsen, keinen leblosen Körper.

Die Suche nach dem verunglückten Augsburger ist kein einfacher Einsatz für Profis vom Drohnenteam des Bayerischen Roten Kreuz in Gersthofen. Auf Wunsch der Polizei suchen sie am Montagnachmittag den Bereich um das Wehr bei Gersthofen ab, um den Körper des in Augsburg verunglückten Jugendlichen vielleicht doch noch zu finden. Da der Bereich sehr schlecht einsehbar ist und die Strömung hier zu stark, konnte die Wasserwacht diesen Bereich am Vortag nicht untersuchen.

Treppen sollen auch zum Baden einladen

Erst am Samstag – einen Tag vor dem Unglück – waren am Lechufer bei Gersthofen Treppen den Lech hinunter eingeweiht worden. Sie sollen an dieser Stelle des Flusses nicht nur zum Verweilen einladen, sondern auch zum Baden. Das Freizeit-Projekt könnte in den nächsten Jahren noch ausgeweitet werden. Aber wie sicher ist es dort?

Die Stadt Gersthofen erhofft sich durch die Neugestaltung des Ufers mehr Menschen an das Lechufer zu locken. Andere Teile des Lechufers sind relativ steil, werden aber trotzdem zum Baden genutzt, was zahlreichen Trampelpfade entlang des Lech bezeugen. Die Hoffnung der Stadt ist jetzt laut Pressesprecherin Ann-Christin Joder, dass Badegäste eher die neuen Stufen als ungesicherte Stellen zum Baden nutzen.

Bei starker Strömung helfen auch die Stufen nichts

Auch deshalb sieht die Stadt die Baumaßnahme eigentlich als Sicherheitsplus. Nicht nur der Einstieg sei sicherer, über die Stufen könnten sich Verunglückte auch leichter ans Ufer retten, betont Joder. Allerdings sagt sie auch: „Ein vollumfängliches Sicherheitskonzept können weder wir, noch die LEW, noch die Wasserwacht leisten.“ Ihre Konsequenz: „Wir appellieren an die Vernunft der Badegäste, bei starker Strömung helfen nämlich auch unsere Stufen nichts.“

Die Pläne für das Lechufer 1 / 5 Zurück Vorwärts Auch wenn es nur ein erstes Teilstück ist, das am Samstag auf der Höhe Gersthofens am Lech von Bürgermeister Michael Wörle und LEW-Vorstand Dr. Markus Liptpher eingeweiht wurde – die Chancen für die Umsetzung des ehrgeizigen Gesamtprojekts eines Radwegs samt Erschließung der Natur entlang des Flusses von Tirol bis Donauwörth stehen gut.

Zeitnah, so Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer, ist die Zusage für staatliche Unterstützung des rund eine halbe MillionEuro teuren Vorhabens zu erwarten.

Die Planungen sehen nicht nur einen Weg für Radler vor. Vielmehr sollen der Fluss und seine Bedeutung erlebbar gemacht werden. Entlang der 250 Kilometer langen Strecke sind Umweltbildungsprojekte mit Lehrpfaden vorgesehen.

Der jetzige erste Schritt betraf die Verlegung der Kiesbänke in Gersthofen sowie einer treppenförmigen Ufersicherung unter fachlicher Regie der LEW. Ziel war der bessere Zugang zum Wasser, aber auch die Aufrechterhaltung der Geschiebe-Dynamik.

Bürgermeister Michael Wörle sieht eine Zukunft in der Verbindung von Sport, Spiel und Spaß und auch Gastronomie an dieser Stelle. (jüdi)

Die LEW sieht das ähnlich. Die neue Ufergestaltung ermögliche zwar einen „besseren Zugang zum Fluss“, allerdings „erfordert der Aufenthalt im Flussbett immer erhöhte Aufmerksamkeit“, so eine Sprecherin des Unternehmens. Ein Hinweisschild warne deshalb auch vor Betreten des Flussbetts.

Pegel geht dieses Jahr sehr langsam zurück

Die Sicherheit am Lechufer beschäftigt auch Christl Meier. Sie ist die Vorsitzende der Wasserwacht in Langweid und war am Montagmittag gerade an der Wachstation am Lech. Sie wollte sich selbst ein Bild vom Wasserstand machen und erklärt: „Ein paar Kiesbänke schauen mittlerweile leicht aus dem Wasser, aber der Pegel geht dieses Jahr sehr langsam zurück.“ Der Grund seien die Regenfälle der letzten Woche. Außerdem vermutet sie, dass die Schneeschmelze jetzt voll eingesetzt hat. Meier: „Man muss einfach bedenken, dass der Lech ein Fluss ist, der in den Bergen entspringt.“

Im Sommer würde auch bei Langweid viel im Lech gebadet, sagt die Vorsitzende der Wasserwacht. Auch sie erwähnt die vielen Trampelpfade zu den beliebtesten Stellen. Deshalb sei die Wachstation bei gutem Wetter jeden Sonntag und oft auch am Samstag durchgehend besetzt. Der Grund: Die Wasserwacht will bei Einsätzen im Lech schnell reagieren können. Für eine durchgehend Überwachung würden aber auch den Langweidern schlichtweg die Ressourcen, gibt die Vorsitzende Meier zu verstehen.

Aktuell sollte man allerdings auf keinen Fall im Lech baden. „Es herrscht noch immer absolute Lebensgefahr“, betont Meier. Beim Baden in Flüssen sollte man grundsätzlich vorsichtig sein, auf Wasserstand und Fließgeschwindigkeit achten und sich auch nach Kiesbänken umschauen, die im Notfall als Rettungsinseln dienen können.

Lesen Sie dazu auch: Retter suchen jetzt mit Drohne nach vermisstem Jugendlichen im Lech