07:31 Uhr

Vermisster 80-Jähriger aus Zusmarshausen wieder aufgetaucht

Die Polizei suchte nach einem Mann aus Zusmarshausen. Er war zuletzt mit seinem Auto unterwegs. Jetzt wurde er gefunden.

Seit Mittwochnachmittag wurde ein Mann aus Zusmarshausen vermisst. Nach Auskunft der Polizei wollte der 80-Jährige mit Bekannten spazieren gehen, erschien dort aber nicht. Angehörige stellten später fest, dass der Wagen des Seniors nicht mehr zu Hause stand.

Am Freitagmorgen dann die erleichternde Nachricht von der Polizei: Der Vermisste "konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in seinem abgestellten Pkw im Bereich Schwäbisch Hall unversehrt aufgefunden werden". (AZ)

Themen folgen