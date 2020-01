vor 27 Min.

Verneigung vor den großen Rockbands

Markus Engelstädter bringt die Neusässer sogar zum Tanzen

Markus Engelstädter sorgte beim Silvesterkonzert „Rock on Top“ in der Stadthalle Neusäß für mächtig Stimmung. Das eher schwäbisch-zurückhaltende Publikum – bunt gemischt zwischen 7 und 70 Jahren – ließ sich auf Anhieb von dem „Fire“ der Bühnenakteure anstecken, spendete spontan schon zu Beginn reichhaltig Applaus auf offener Szene und tanzte überall, auch paarweise, zwischen den Reihen und im Gang.

Christian Auer, der nicht nur in Neusäß geschätzte pfiffige Moderator und Pianist, hatte wieder einmal als Organisator das richtige Gespür bei der Auswahl seiner Künstler. Neben den exzellenten Musikern Joe Warrlich und Klaus Engl, unterstützt von fetzigen Young-Stage-Sängerinnen und Tänzerinnen, eroberte Oliver Spiess mit brillanten Gitarrensoli sofort die Herzen der Zuhörer.

Als Markus Engelstädter hinzukam, gab es kein Halten mehr. Seit Jahren zählt der Sänger mit der großartigen Stimme, die sich mühelos über vier Oktaven hochschraubt und den Ton atemberaubend lang anhält, bei Publikum und Presse zu den besten Queen-Interpreten Europas. Sein umfassendes Stimmpotential und seine Bühnenpräsenz bilden beste Voraussetzungen, um die opulenten Rocksongs und ergreifenden Balladen von Michael Jackson, Deep Purple und Led Zeppelin bis zu Queen mitreißend und eigenständig zu interpretieren. Bei „We will rock you“ kochte die Stimmung hoch, bei „Anotherone bites the dust“ wie bei „Smoke on the water“ erreichte sie den Siedepunkt.

Das Konzert war eine musikalische Verneigung vor den größten Rockbands aller Zeiten. (AL)

