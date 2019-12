05:09 Uhr

Verschätzt: Gebühren für Abwasser in Nordendorf steigen

Kurz vor Weihnachten gab es im Nordendorfer Gemeinderat eine Reihe von unangenehmen Nachrichten.

Wasser und Abwasser werden in der Gemeinde Nordendorf ab Januar teurer. Die Anhebung des Wasserpreises von 1,20 auf 1,25 Euro je Kubikmeter und der Grundgebühr von 36 auf 48 Euro pro Jahr wurde bereits vom Wasserzweckverband entschieden. Da die Abwassergebühren zuletzt nicht kostendeckend waren, musste der Gemeinderat auch in diesem Bereich neue Preise festlegen.

Das Defizit in den letzten Jahren rührt noch von den Kosten der Neukalkulation her, bei der die Berechnungsgrundlagen neu ermittelt wurden. Allerdings fielen für das beauftragte Büro erheblich höhere Kosten als veranschlagt an.

Bürgermeister Elmar Schöniger räumte ein, dass das Verfahren damals nicht optimal gelaufen sei und man aus heutiger Sicht anders an die Aufgabe herangehen würde. Um das Restdefizit auszugleichen und einen stabilen Preis für die nächsten vier Jahre zu haben, entschied sich das Gremium einstimmig für eine Anhebung der Grundgebühr für einen Standardanschluss von 65 auf 84 Euro und der Verbrauchsgebühr von 1,45 auf 1,70 Euro je Kubikmeter. Nicht zufrieden sind die Gemeinderäte mit dem Fortgang der Arbeiten an der Baustelle zur Erweiterung von Kindertagesstätte und Schule. Die Fenster seien zwischenzeitlich zwar weitgehend eingebaut. Andere Firmen wie Elektriker und Trockenbauer seien derzeit jedoch nicht wie vorgesehen vor Ort sondern würden erst ab 7. Januar wieder weiterarbeiten.

Abgepumptes Wasser darf nicht in die Schmutter

Bei der Kanalmaßnahme in Blankenburg läuft es dagegen ganz gut. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine Wasserhaltung notwendig ist. Das Problem dabei sei - und dafür zeigte Schöniger keinerlei Verständnis- , dass das abgepumpte Grundwasser offenbar nicht direkt in die Schmutter geleitet werden darf. Beim Blankenburger Feuerwehrhaus sind die Abbrucharbeiten bereits erfolgt. Mit dem Bau wird nach den Weihnachtsferien begonnen.

Ein großes Ärgernis stellt derzeit die Pelletsheizung im Mehrgenerationenhaus dar. Diese fällt seit Anfang September ständig aus. Weder über die Installationsfirma noch über den Anlagenhersteller konnte bisher eine Lösung gefunden werden. Die Gemeinde überlegt deshalb sogar einen Anwalt einzuschalten. Unter diesem Gesichtspunkt soll die ohnehin vorgesehene Verbindung zur Heizung der Schule möglichst bald hergestellt werden.

Ein drittes Wahllokal in Nordendorf?

Braucht die Gemeinde Nordendorf bei der Kommunalwahl im März ein drittes Wahllokal? Nach Meinung des Gemeinderates nicht. Dieser stellte sich damit in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gegen die Auffassung der Verwaltung, die neben den beiden bisherigen Wahllokalen im Bürgerhaus Nordendorf und Blankenburg ein zusätzliches Wahllokal in Nordendorf für notwendig hält. Bürgermeister Elmar Schöniger argumentierte, dass im Hinblick auf die erwartete hohe Anzahl an Briefwählern ein Lokal in Nordendorf ausreichen sollte.

Mögliche Engpässe sah er am ehesten bei der Auszählung. Hier könnte aber mit einer verbesserten technischen Ausstattung eine schnellere Bearbeitung erreicht werden. Diese Ausstattung müsste bei einem zusätzlichen Stimmbezirk ebenfalls beschafft werden.

Gegen eine Teilung des Stimmbezirks wurde weiterhin angeführt, dass zusätzliches Personal gefunden und die Wähler entsprechend zugeordnet werden müssten. Schöniger machte deutlich, dass die Gemeinde zwar ihre Ablehnungsgründe geltend machen werde. Da es sich um eine Angelegenheit des übertragenen Wirkungskreises handelt entscheide letztlich die Verwaltung. Diese müsse dann auch das notwendige Personal organisieren. (nit)

Themen folgen