Verschneite Straßen sorgen im Landkreis Augsburg für zahlreiche Unfälle

Langweid In einer Kurve ist ein 51-jähriger Lkw-Fahrer in der Waldstraße ins Rutschen gekommen. Der Mann musste gegen 9.25 Uhr auf den Gehweg ausweichen, um die enge Stelle zu meistern. Da es in diesem Bereich jedoch schneeglatt war, rutschte der Anhänger vom Randstein. Mit dem Heck touchierte er ein geparktes Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.