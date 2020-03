09:23 Uhr

Versehentliches Blinken führt zu Zusammenstoß

Nachdem eine Autofahrerin irrtümlich geblinkt hat, fuhr eine andere Frau auf eine Kreuzung. Die beiden Autos stießen zusammen.

Nachdem eine 51-jährige Autofahrerin irrtümlich zunächst rechts geblinkt hatte, an der Kreuzung Biburger Straße/Deubacher Straße in Kutzenhausen-Rommelsried dann aber geradeaus in Richtung Biburg weiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto.

Am Freitag gegen 8.15 Uhr wollte eine 60-Jährige mit ihrem Auto die Biburger Straße in Richtung Horgauer Straße überqueren. Sie hielt nach Angaben der Polizei am Stoppschild. Wegen des zunächst gesetzten Blinkers rechnete sie damit, dass die andere Autofahrerin nach rechts abbiegt und fuhr los. Dabei bemerkte sie offenbar nicht oder zu spät, dass die 51-Jährige ihren Irrtum erkannt und den Blinker wieder ausgeschaltet hatte.

Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt, ein zweijähriges Kind, das im Auto der 51-Jährigen saß, wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Uniklinik Augsburg gebracht. (gol)

