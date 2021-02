11:09 Uhr

Versuchter Einbruch ins Tennisheim Gablingen

Ein Unbekannter versucht, in das Sportheim in Gablingen einzudringen. Doch er scheitert sowohl an der Tür als auch am Fenster.

In das Vereinsheim des Tennisvereins Gablingen hat ein Unbekannter versucht einzubrechen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Sonntag und Mittwoch.

Der Unbekannte ging sowohl die Eingangstür als auch eine Fensterlaibung an. Diese hielten jedoch den Hebelversuchen stand. Der Täter musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dem Verein entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden von rund 1000 Euro. (thia)

