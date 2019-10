vor 27 Min.

Verwirrspiel um einen Geldkoffer

Hebebühne Aystetten präsentiert die temporeiche Komödie „Funny Money“ mit viel Schwung. Weitere Termine am Wochenende

Von Helene Weinold

Eigentlich hätte es ein ruhiger, gemütlicher Abend zu viert werden sollen: Susan Perkins hat am Geburtstag ihres Mannes Henry ein befreundetes Paar zum Essen eingeladen. Doch dann vertauscht der in der U-Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden, kommt unversehens mit einem Vermögen an Bargeld heim und plant sofort, aus seinem biederen Leben auszubrechen und noch am selben Abend mit seiner Frau auszuwandern. Die Flugtickets sind schnell gebucht und das Taxi bestellt …

Das ist die Ausgangssituation der Komödie „Funny Money“ von Ray Cooney, die bei der Premiere im Haus St. Martin in Aystetten vom Publikum gefeiert wurde und am kommenden Wochenende noch dreimal gezeigt wird.

So einfach, wie Henry Perkins (Wolfgang Weiß) sich den Aufbruch in eine goldene Zukunft vorstellt, ist das alles nicht: Die Freunde Betty und Vic Johnson („Nicht Boris!“; Angela Merkle und Werner Bergmeir) kommen wie vereinbart zum Essen und sehen sich einer völlig überforderten und zunehmend betrunkenen Gastgeberin (Sabine Al-Sarraf), zwei Polizisten (Dietmar Hofmann und Hans Wagner) und der ebenso raubeinigen wie pfiffigen Taxifahrerin Maggie (Tina Zeller) gegenüber. Um die geplante Flucht nicht zu gefährden, erfindet Henry Perkins eine haarsträubende Geschichte nach der anderen und bezieht seine Freunde und schließlich sogar den korrupten Kriminaler Davenport mit ein, verpasst ihnen kurzerhand neue Namen und Identitäten, bis den Zuschauern schwindlig wird und auch der wackere Polizist Slater nicht mehr durchschaut, wer da eigentlich mit wem buchstäblich unter einer Decke steckt. Und wer ist eigentlich der Tote aus der Themse, in dessen Aktenkoffer ein Schinkenbrot mit Remoulade gefunden wurde?

Als schließlich auch noch ein bewaffneter Mann (Wolfgang Bücklein) im Perkinsschen Wohnzimmer auftaucht, ist das Chaos perfekt.

Rosi Schwarz, Werner Bergmeir und Tina Wendel haben diesen turbulenten Dreiakter mit gewohntem Schwung inszeniert. Das unterhaltsame Verwirrspiel kommt in Echtzeit mit einem einzigen Bühnenbild aus. Seine Wirkung basiert vor allem auf Worten und dem komödiantischen Talent der Akteure, deren Konzentration und Geistesgegenwart das Publikum immer wieder verblüfften. Ist Betty gerade sie selbst oder doch Susans Schwester Adelaide? Und wer darf wissen, dass Henry und sein Bruder Freddy ein und dieselbe Person sind? Die Zuschauer zollten den Schauspielern nicht zuletzt für diese enorme Leistung begeisterten Applaus.

Traditionell wird bei der Aystetter Hebebühne viel Wert aufs Detail gelegt. Verantwortlich waren: Bühnenbild (Detlef Schneider, Wolfgang Barth, Hans Wagner und Werner Bergmeir), Requisite und Kostüme (Rosi Schwarz, Tina Zeller, Sabine Al-Sarraf und Theresia Mahl) und Maske (Marina Weiß und Alexandra Hackl). Souffleurin Angelika Luntzer sorgte dafür, dass die Akteure sich nie im Namensgewirr verhedderten.

Weitere Aufführungstermine der Komödie „Funny Money“ im Haus St. Martin, Aystetten am Freitag, 25., und Samstag, 26. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 27. Oktober, um 19 Uhr. Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Federleicht, Hauptstraße 45c, Aystetten, Telefon 0821/48655204.