vor 34 Min.

Verwirrter Mann will in Neusäß Polizisten anspucken

Ein verwirrter Mann hat am Samstag in Neusäß die Polizei auf Trab gehalten.

Ein 27-Jähriger meldet in Neusäß zunächst ein kleines Baby als vermisst. Als die Polizei kommt, geht er auf die Beamten los.

Ein verwirrter Mann hat am Samstag in Neusäß die Polizei auf Trab gehalten. Der 27-Jährige rief zunächst gegen 19 Uhr bei der Inspektion in Gersthofen an, und sagte, er würde ein sechs Monate altes Baby vermissen.

Die Polizei traf den Mann in der Daimlerstraße an und bemerkte schnell, dass er hochgradig verwirrt war. Seine Ehefrau bestätigte auf Nachfrage, dass der 27-Jährige unter einer akuten Psychose leide. Laut Polizei blieb der Streife keine andere Wahl, als den höchst aggressiven Mann ins Bezirkskrankenhaus zu bringen.

Polizisten mit Kraftausdrücken beleidigt

Bei der Einlieferung beleidigte der 27-jährige die Polizisten mit mehreren Kraftausdrücken und versuchte, diese anzuspucken. Dies konnte verhindert werden. (thia)

