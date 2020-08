vor 47 Min.

Verzweifelte Waldbesitzer: Was den Borkenkäfer so gefährlich macht

Borkenkäfer befallen jeden Jahr zahlreiche Bäume im Augsburger land. Was lässt sich dagegen unternehmen? Darum ging es nun bei einem Ortstermin in Dinkelscherben.

Plus Jedes Jahr befallen Borkenkäfer etliche Bäume, die dann gefällt werden müssen. In Saulach bei Dinkelscherben gaben Experten nun Tipps gegen die Plagegeister.

Von Tobias Schertler

Zwei Dutzend Männer und eine Frau bewältigen einen steilen Anstieg. Ausgehend von der Straße zwischen Saulach und Anried geht es tief in den Dinkelscherber Gemeindewald. Ihre Mission: Sie wollen erfahren, was gegen die Borkenkäfer-Plage getan werden kann.

Bei dem Treffen von Waldbesitzern mit Vertretern der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West (FBG) und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) ging es um das Beseitigen von Tieren. Und zwar von einer ganz bestimmten Art: dem Borkenkäfer.

Borkenkäfer setzen sich Jahr für Jahr zu Tausenden in den Wäldern fest

Die Forstinteressierten begutachteten einen frisch vom Käfer befallenen Baum. Den hatte Philipp Fluhr von der FBG unlängst entdeckt. „Vor vier Wochen war ich hier im Wald und habe an einem Baum einen Befall entdeckt. Dann bin ich zu ein paar weiteren Bäumen gegangen und habe an denen noch mehr Borkenkäfermerkmale gefunden.“

Danach sei schließlich ein Harvester, zu Deutsch Holzvollernter, zum Einsatz gekommen. Der werde dann verwendet, wenn viele Bäume gefällt werden müssen.

Borkenkäfer setzen sich Jahr für Jahr zu Tausenden in den Wäldern der Region fest. Das Problem: Es gibt kein Mittel, um ihn aufzuhalten. Die Tiere lassen sich dabei in zwei Arten einteilen – Buchdrucker und Kupferstecher. Gerade in der Augsburger Region sei der Buchdrucker der „Hauptfeind“, wie es Fluhr ausdrückt. Ist ein Baum erst mal von den kleinen, schwarzen Käferscharen befallen, fressen die sich durch das Innere des Baumes und schädigen ihn so nachhaltig.

Für die Waldbesitzer entsteht dadurch zum einen ein erheblicher finanzieller Schaden. Die Holzpreise sinken aufgrund der Schädlinge um mindestens 30 Prozent. Zum anderen ist die Bekämpfung aufwendig, da Waldbesitzer ständig auf der Hut sein und nach Spuren der Käfer Ausschau halten müssen.

Borkenkäfer: Worauf müssen Waldbesitzer achten?

Gerade unerfahrenen Borkenkäferjägern sei geraten, erst mal nahe an den Baum heranzutreten. Dann gebe es verschiedene Erkennungsmerkmale. Besonders auffällig sei herumliegendes Bohrmehl, erklärt Fluhr. Das ist bräunlich und sehe ähnlich wie Schnupftabak aus. Bei starker Ausprägung seien auch Harztropfen gut erkennbar. Die wären dann leuchtend. Auch würde sich die Baumkrone lichten, wenn das Insekt angreift. Zudem verfärbe sich die Farbe des Baumes.

Lorenz Hochhauser vom AELF empfiehlt, nicht zu lange mit der Beseitigung zu warten. „Das macht keinen Sinn“, meint der Experte. So würde sich der Borkenkäfer nur weiter bis in die Zehntausenden vermehren und weitere Bäume angreifen. Laut den Fachmännern würde man den Käfer aber erkennen, „wenn er drin ist“.

Stichwort Borkenkäfer 1 / 7 Zurück Vorwärts Größe des Buchdruckers: 4-5,5mm

Größe des Kupferstechers: 1,6-3mm

Natürliche Feinde: Erz- und Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer, Jagdkäfer, Spechte und Pilze. Die Wirkung ist bei starkem Auftreten des Borkenkäfers nicht ausreichend.

Überwintern: Entweder in der Rinde oder im Boden. Auf mehrtägigen starken Frost reagieren nur junge Larven empfindlich.

Ausschwärmen: Ab 16,5ºC und einer Tageslänge von 14 Stunden schwärmt der Borkenkäfer bei guter Witterung aus seinem Winterquartier.

Brut: Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark temperaturabhängig und erstreckt sich über sechs bis zehn Wochen. Im Jahr werden mehrere Brutzyklen durchlaufen.

Borkenkäfer-Monitoring: Unter www.borkenkaefer.org gibt es einen Überblick über die aktuelle Borkenkäfer-Situation in Bayern. (kama)

Derweil existiere unter Waldbesitzern der Mythos, die Borkenkäfer würden über Holz-Lkw in die Wälder gebracht. Beliebt sei auch die Annahme, dass Waldnachbarn die Käfer nicht entschieden genug entfernten. Das stimme aber nicht, erklärt Fluhr. „Die Käfer sind immer im Erdboden und überwintern als Larven in der Baumrinde.“

Für Betroffene ist der Befall von Borkenkäfern dramatisch

Sollten Waldbesitzer nun Probleme mit den Käfern haben, können sie sich an die FBG wenden. Dort helfe man Betroffenen bei der Beseitigung und im schlimmsten Fall beim Fällen des Baumes. Danach biete die Gemeinschaft auch Unterstützung beim Verkauf des Holzes an.

Für Betroffene ist der Käferbefall dramatisch. Es gibt aber auch gute Nachrichten. „Wir hier in Schwaben leben in einer heilen Welt“, beruhigt Hubert Messmer vom AELF. Im Bereich seines Amtes seien in diesem Jahr bisher 60 000 Festmeter Schadholz angefallen. „Das entspricht etwa zehn Prozent des normalen Baumeinschlags“, erklärt der Forstexperte. Einen Festmeter könnten sich Laien als einen quadratischen Würfel mit einer Seitenlänge von einem Meter vorstellen.

10 Bilder Das sind die verbreitetsten Schädlinge in der Region Bild: Marcus Merk

Letztes Jahr sei mehr befallenes Holz gefällt worden, allerdings bewegte sich dieser Wert auch unterhalb der 20-Prozent-Marke. Vor allem im Bayerischen Wald und in Oberfranken sei die Borkenkäferlage viel schlimmer. Trotzdem gibt Messmer den Waldbesitzern seine Maxime mit auf den Weg: „Jeder Käfer, den wir aus dem Wald bringen, ist ein guter Käfer.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen