Video: So bekam Gersthofens Rathausplatz ein Dach

Für die Akteure des Volkstheaterstücks zum 50. Jahrestag der Stadterhebung Gersthofens hat die heiße Phase begonnen. Ein Zeitraffer-Video zeigt den Aufbau der Bühne

Von Gerald Lindner

Am Ende wird es doch noch hektisch: Nachdem das mobile Dach über dem Gersthofer Rathausplatz am Dienstag aufgestellt wurde, war gestern dann die Bühne an der Reihe. Daraus sollen von morgen bis Sonntag, 28. Juli, drei Vorstellungen des Volksstücks „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ über die Bühne gehen.

Die Techniker, welche das Spielpodest errichteten, mussten am mittwoch bei glühender Hitze – trotz dem schattenspendenden Dach ein strammes Zeitraster einhalten. Denn gestern Abend war die einzige Möglichkeit für die Spielleiter Manfred Lamprecht und Herbert Lenz, die über 100 Mitwirkenden in die originalen Gänge einzuweisen und das Stück am Originalspielort „zusammenzubauen“ (morgen mehr). Denn die wochenlangen Proben hatten mangels Originalpodest in einer Gersthofer Gewerbehalle stattgefunden.

Gersthofer Rathausplatz weitgehend geschlossen

Ab sofort ist der Rathausplatz weitgehend ein geschlossener Bereich: Denn Bauzäune begrenzen den Bühnen- und Zuschauerraum mit seinen gut 500 Sitzplätzen ab. Diese sind am Aufführungsabend frei wählbar. „Dort werden noch die Stühle aufgestellt“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Die Stadt ist Veranstalter des Freilufttheaterstücks anlässlich des 50. Stadtjubiläums in diesem Jahr. Nach dem großen Festumzug an Pfingsten ist dies die größte Veranstaltung im Gersthofer Jubiläumsjahr.

„Die Kol-La und die weiteren Vereine wie das Theater Gersthofen, welche die Vorstellungen bestreiten, konnten und wollten die finanziellen Risiken einfach nicht mehr stemmen“, so Wörle weiter.

Alle Vorstellungen ausverkauft

Diese Unwägbarkeiten dürften allerdings nicht mehr allzu groß sein, denn alle drei Vorstellungen sind bereits restlos ausverkauft. Außerdem hat sich die Stadt angehängt, als vom Verein lebendige Innenstadt Gersthofen die Idee kam, eine mobile Dachmembran einzusetzen, welche die Zuschauer vor Regen schützt. Der Verein lebendige Innenstadt setzt diese Kuppel aus Folie dann auch bei der Kulturina vom 2. bis 4. August ein. Hier bietet, sollte es weiter oder wieder so heiß sein wie zurzeit, das Dach auch tagsüber Schutz vor der sengenden Sonne. Die Stadt wird sich an den 40000 Euro, welche das Dach laut Max Poppe vom Kulturina-Verein für die 13 Tage in Gersthofen kostet, beteiligen. Dass die Zuschauer trotz der Hitze die Theaterabende gut überstehen, dafür ist laut Bürgermeister Wörle gesorgt: „Das Catering während der Aufführungen übernimmt das Team von Cirkularium, unserem Stadthallen-Caterer“, so Wörle. „Und die Kühlschränke sind schon prall gefüllt.

Für die Sicherheit und schnelle Hilfe bei kleineren gesundheitlichen Probleme soll wieder ein Ordnungsdienst in bewährter Form sorgen. „Zudem haben wir ja Räume in der Stadthalle.“ Der Theaterbereich wurde so festgelegt, dass Gersthofer, die den Rathausplatz überqueren möchten, dies auch unbehindert können. Und für alle, die noch Behördengänge im Rathaus erledigen müssen wurde ein breiter Durchgang bis zum Eingang freigelassen.

