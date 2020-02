vor 7 Min.

Viel Aufwand, kein Nutzen

Keine mobile Tribüne für die Gersthofer Mittelschulturnhalle

Von Gerald Lindner

Soll die Turnhalle der neuen Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen zusätzliche mobile Tribünen erhalten?

Mit dieser Frage befasst sich der Bauausschuss nun erneut. Im Umfeld mit den Planungen des Landkreises für einen Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums auf dem heutigen Gersthofer Festplatz war diese Frage vor gut einem Jahr aufgeworfen worden.

Eine turniertaugliche Tribüne ist bei der künftigen neuen Turnhalle des Gymnasiums vom Landkreis nicht vorgesehen. Die damals geschätzten Kosten in Höhe von rund 1,35 Millionen Euro hätte die Stadt übernehmen müssen. Der Bauausschuss beauftragte daraufhin die Gersthofer Bauverwaltung zu prüfen, ob nicht noch nachträglich zu der bereits bestehenden festen Tribüne auf der anderen Seite der Mittelschulturnhalle eine mobile Tribüne installiert werden könnte.

Die feste Tribüne war aufgrund von Gesprächen mit Vertretern der Gersthofer Sportvereine eingebaut worden. „Die Kosten je Sitzplatz für eine mobile Tribüne sind laut Stand im Jahr 2018 mit 550 Euro veranschlagt“, erklärte jetzt Tibor Sroka von der Bauverwaltung.

Pro Sitzreihe wären circa 60 Plätze möglich. „Bei drei Sitzreihen wären dies 180 Plätze.“ Die Kosten lägen folglich bei rund 100000 Euro.

Sroka zufolge sprechen aber eine Reihe von Faktoren gegen die Anschaffung.

So steht eine Aufstellfläche nur an der Ostseite der Halle zur Verfügung, denn an der Westseite befinden sich die Eingänge zur Halle und die Tore zu den Geräteräumen. Eine Nutzung bestimmter Turngeräte wäre durch die Tribüne eingeschränkt oder gar nicht möglich. Außerdem käme die Tribüne auf der Spielfläche der Sporthalle zum Stehen, die Spielfläche würde dadurch erheblich eingeschränkt. „Die Linierung der Spielflächen für die jeweiligen Sportarten wäre dann auch nicht mehr brauchbar“, so Sroka weiter. Weiter wäre eine Teilung der Halle wegen der mobilen Tribüne gar nicht mehr oder lediglich eingeschränkt möglich. Außerdem würde der Sportboden beeinträchtigt, weil die Besucher quer durch die Halle mit Straßenschuhen zur Tribüne laufen müssten.

Als wesentlichen Punkt, der gegen die Anschaffung spricht, bezeichnete Tibor Sroka schließlich das Fehlen von Lagerflächen für die Tribünenanlage: „Diese könnte nur unter erheblichem Aufwand durch einen Anbau circa sechs Meter unter der Geländeoberkante hergestellt werden.“ Die Verwaltung schlug daher vor, auf die Anschaffung zu verzichten.

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) schloss sich dem an: „Bisher haben die Sitzplätze immer gereicht – eine zusätzliche Tribüne brächte uns sicher einen Eintrag im Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler ein.“

„Aufgrund der vorgelegten Bewertung kommt für uns eine solche Tribüne nicht mehr infrage“, sagte auch Sandra Meitinger (CSU).

