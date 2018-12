14.12.2018

Viel Verkehr in der Alten Reichsstraße

In Steppach geht es bereits recht eng zu. Aber eine weitere Bebauung wäre in dem Neusässer Stadtteil möglich

Von Jana Tallevi

Stark verändert hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Alte Reichsstraße im Neusässer Stadtteil Steppach. Statt landwirtschaftlichen Hofstellen gibt es dort nun vor allem Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser und sogar eine Anlage für betreutes Wohnen nahe dem Zentrum am Dreieck. Seitdem kommt nur langsam voran, wer mit dem Auto durch die stark frequentierte Straße fährt oder gar einen Parkplatz sucht. Viel los ist zudem immer am Gasthaus Fuchs, wo auch Zimmer vermietet werden und daher ein ständiges Kommen und Gehen herrscht.

Noch schwerer werde es da für Rettungs- oder Müllfahrzeuge, sich durch die Alte Reichsstraße zu schlängeln, berichtete Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses.

Auch in Bürgerversammlungen würde der Verkehr in der Straße immer wieder angesprochen. Weil die Anwohner ein regelrechtes Chaos befürchten, wenn weitere Grundstücke dichter bebaut werden, hat die Stadt Neusäß eine Verkehrsanalyse in Auftrag gegeben. Das auch für Gerald Adolf überraschende Ergebnis: Die Alte Reichsstraße kann eine zusätzliche Bebauung verkraften, der Charakter als Wohnstraße bleibe erhalten.

Eine Entlastung könne die Markierung von Stellplätzen bringen, schlug Adolf vor. Auch sollten in Zukunft Verhandlungen mit den Eigentümern darüber geführt werden, ob sie einen Teil ihres Grundstücks für den öffentlichen Verkehrsraum abgeben wollen. Das hält auch der Planungsausschuss für sinnvoll.

Ein weiteres Thema spielte auch in Steppach: Wie sollen neue Häuser an der Anne-Frank-Straße im Norden von Steppach stehen – mit dem Giebel oder mit der Traufe zur Straße? Mit dieser Frage befasst sich der Planungs- und Umweltausschuss seit einiger Zeit. Die Antwort: Der Bebauungsplan wird beide Lösungen zulassen. Doppelhäuser soll es aber nur auf der nördlichen Straßenseite geben. (jah)

Themen Folgen