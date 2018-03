vor 28 Min.

Viele Attraktionen beim Jahrmarkt in Meitingen

Am Sonntag ist einiges geboten in der Marktgemeinde. Offene Tür bei der Wehr und Kleintiermarkt

Von Peter Heider

Am Ostersonntag, 1. April, findet ab 10 Uhr wieder der alljährliche und beliebte Jahrmarkt im Zentrum der Marktgemeinde Meitingen statt.

Der Marktsonntag wird jedes Jahr von Jahrmarktfreunden gut angenommen und ist mittlerweile ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Kommune. Nach Auskunft der Marktgemeinde haben auch in diesem Jahr etwa 100 Firanten ihr Kommen angekündigt. Das Angebot reicht dabei von Nutz- und Gebrauchswaren für den Haushalt über Garten und Freizeit bis hin zu Schmuck, Handyzubehör, Kleidung, Lederwaren und Gaumenfreuden. Wen der Hunger plagt, braucht nicht mit leerem Magen durch die Budengasse zu schlendern, denn Imbissstände und Süßwarenanbieter sorgen für reichlich Auswahl.

Der Mittelpunkt des Jahrmarkttreibens befindet sich in der Schloßstraße und auf der angrenzenden Hauptstraße zwischen Schnurbeinstraße und Rewe-Supermarkt. Kinder und Jugendliche können auf dem Flohmarkt am Rathausplatz ihre ersten Geschäfte mit Spielsachen, Büchern und Computerspielen tätigen. Anmeldungen für den Kinderflohmarkt sind bis zum heutigen Donnerstag, 29. März, im Rathaus möglich unter den Telefonnummern 08271/8199-34 und -35 sowie per E-Mail an M.Matschl@Markt-Meitingen.de oder D.Manderla-Emmert@ Markt-Meitingen.de.

Da der Marktsonntag immer am ersten Sonntag im April durchgeführt wird, findet auch ab 7 Uhr der traditionelle Kleintiermarkt auf dem Gelände des Gasthofs Neue Post statt, der vom Meitinger Kleintierzuchtverein seit 1955 ausgerichtet wird und Besucher aus der ganzen Region anlockt. Eine weitere Attraktion am Marktsonntag ist seit Jahren der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen. Aktive Feuerwehrler informieren die Besucher über das aktuelle Feuerwehrwesen, Fahrzeuge und Geräte, führen eine Schauübung zum Thema Verkehrsunfall durch, zeigen Übungen mit dem Feuerlöscher und laden zu einem Weißwurstfrühschoppen sowie zum Mittagstisch bei Speis und Trank ein. Für die kleinen Feuerwehrgäste sind kurzweilige Aktionen wie „Wasser marsch am Löschhäuschen“ und Kinderschminken vorgesehen. Ein Sonntagsausflug nach Meitingen lohnt sich am Markttag immer, denn bei einem Bummel zwischen den Angebotsbuden und Ständen trifft man auch Freunde und Bekannte zu Gesprächen und einem kurzen Plausch.

Während des Markttages ist die Schloßstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Gleiches gilt auch für die Hauptstraße ab der Zufahrt zum Rewe-Markt bis zur südlichen Ein-fahrt des Parkplatzes an der Mittelschule. Offen bleiben die Zufahrten zur Tiefgarage in der Schloßstraße und zum Rewe-Parkplatz. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen in der Schloßstraße (Schlossmarktgelände, Schloßstraße 1), am Bahnhof und an der Ballspielhalle.