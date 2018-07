00:37 Uhr

Viele Spenden für die Kirchenrenovierung in Steinekirch

Die prächtige Kirche St. Vitus im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch muss renoviert werden. Die Statik macht Probleme, deshalb wird der Dachstuhl repariert. Das wird deutlich mehr als eine Million Euro kosten, deshalb ist die kleine Pfarrgemeinde auf Spenden angewiesen. Und davon hat sie mittlerweile einige bekommen.

Die Verantwortlichen des Steinekircher Weihnachtsmärktle haben sich gemeinsam entschieden, den Reinerlös des letzten Adventsmarktes in Höhe von 5454,62 Euro für die anstehende Kirchenrenovierung zu spenden. Allen voran legte Ingeborg Ammann von ihrem privaten Stand mit heißen Getränken einen Reinerlös von fast 2000 Euro in den Korb. Die Vereinskameraden von Feuerwehr, Schützen, Krieger- und Soldatenverein sowie Tauziehfreunden erzielten mit ihren Imbissen gemeinsam fast 850 Euro. Der Tauziehverein stockte dann seinen Anteil noch auf, und so kam eine Summe von mehr als 1600 Euro ins Körbchen. Der Pfarrgemeinderat konnte mit seinen Leckereien eine Spende von 393 Euro beisteuern. Die Radler-Frauen gaben über die Waffel- und Kaffeestube der Ministranten ihre Torten und Kuchen ab und spendeten hieraus 500 Euro. Die Mitglieder der Kirchenverwaltung boten Dachplatten für das neue Kirchendach an, auf deren Rückseite sich der Spender mit seinem Namen verewigen konnte. Dieser ist nach der Neueindeckung vom Dachraum der Kirche aus lesbar. Die Aktion brachte aufgerundet 1000 Euro.

Doch nicht nur beim Weihnachtsmärktle wurde für die Kirchenrenovierung gesammelt. Auch der Frauenbund Zusmarshausen, der in Steinekirch viele Mitglieder hat, hat 300 Euro für den guten Zweck überwiesen. Die Raiffeisenbank Augsburger Land West hat das Projekt mit 1000 Euro unterstützt. Der Steinekircher Frauenchor Cantemus wurde von der Kirchenverwaltung im Frühjahr für die „Cold Water Challenge“ nominiert und spendete danach 200 Euro. Die Vorstände der Jagdgenossenschaft Steinekirch und der Waldnutzungsberechtigten ließen ihre Mitgliederversammlungen über einen Antrag auf Zuschuss zur Kirchenrenovierung abstimmen. In beiden Organisationen wurde dem Antrag stattgegeben – es gibt einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro und 12000 Euro.

Kirchenpfleger Erwin Hörmann meinte bei der Spendenübergabe, man sei nun zusammen mit den Spenden aus der Pfarrgemeinde auf gutem Wege, die Arbeiten angehen zu können – auch wenn es noch einige unbekannte Faktoren gebe. (AL)

