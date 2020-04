17.04.2020

Viele Wertstoffhöfe im Augsburger Land öffnen wieder

Das Corona-Virus hat auch Folgen für die Abfallentsorgung. Ab Montag sollen nun einige Wertstoffhöfe wieder öffnen - es gelten strengen Regeln.

Einige Wertstoffhöfe im Landkreis Augsburg öffnen wieder – mit Sicherheitsvorkehrungen. Nachdem die Wertstoffhöfe in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie vorsorglich geschlossen waren, werden nun einige ab Montag, 20. April, wieder geöffnet. „Um den Andrang unter Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien gut bewältigen zu können und möglichst vielen Bürgern die Abgabe ihrer Wertstoffe zu ermöglichen, werden in der ersten Woche die Öffnungszeiten einiger Sammelstellen ausgeweitet“, so Landrat Martin Sailer. Die meisten Wertstoffhöfe bieten ab nächster Woche wieder Öffnungszeiten an. Zu bleiben nur: Bobingen, Flurstraße; Gersthofen-Batzenhofen; Kleinaitingen; Meitingen-Langenreichen; Neusäß; Neusäß-Steppach.

Wertstoffhöfe: Nur ein Teil des Müll kann geliefert werden

Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Internetseite des Abfallwirtschaftsbetriebes abrufbar. Individuelle Informationen zum Vorgehen vor Ort, wie zum Beispiel gesonderte Tage zur Abgabe von Grüngut, sind zudem auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden.

Die Anlieferung wird vorerst auf Papier und Kartonagen, Schrott, Sperrmüll, Möbelaltholz und Elektro-Großgeräte beschränkt. Großanlieferungen werden vom Personal zurückgewiesen, und Anlieferungen von landwirtschaftlichen Folien sind grundsätzlich erst wieder ab Freitag, 15. Mai, möglich.

Corona: Neue Regeln auf Wertstoffhöfen

Zum Schutz der Kunden sowie des Personals sind auf den Wertstoffhöfen zudem folgende Regeln zwingend einzuhalten:

Es dürfen sich maximal vier Fahrzeuge zeitgleich auf dem Wertstoffhof befinden. Der Einlass wird vor Ort geregelt. Wartezeiten sind einzuplanen.

zeitgleich auf dem befinden. Der Einlass wird vor Ort geregelt. Wartezeiten sind einzuplanen. Zum Personal und anderen Bürgern ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Auf das Maskengebot zum Schutz aller Beteiligten wird hingewiesen.

Wertstoffe müssen selbst entladen werden. Das Personal hilft nicht bei der Entladung der Wertstoffe und Befüllung der Container.

Kinder dürfen das Fahrzeug nicht verlassen.

nicht verlassen. Nach der Anlieferung ist das Gelände unverzüglich zu verlassen.

Im Online-Verschenkmarkt des Landkreises wird ein zusätzlicher Hilfebereich eingerichtet: Um die Menschen bestmöglich zu unterstützen, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg in seinem Online-Verschenkmarkt die zusätzlichen Kategorien „Suche Hilfe“ und „Biete Hilfe“ eingerichtet. Wer im Zuge der Corona-Krise Hilfe sucht oder anbieten möchte, kann unter https://augsburg-lk.verschenkmarkt.info/ ab sofort kostenfrei sein Inserat einstellen. (AL)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen