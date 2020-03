Viele neue Gesichter im Gemeinderat in Altenmünster

Plus Die Grünen ziehen als neue Gruppierung in den Rat ein. Wie der neue Gemeinderat nach der Wahl aussieht.

Statt bisher drei Fraktionen sind künftig mit den Grünen vier Gruppierungen in dem 16-köpfigen Gremium im Altenmünsterer Rathaus vertreten.

Die Parteizugehörigkeit habe jedoch in der Vergangenheit keine große Rolle gespielt, wie der neue Bürgermeister Florian Mair nach seinem Sieg (80,1 Prozent) in seiner ersten Stellungnahme betonte.

Spannend wird seine erste Amtsperiode auf jeden Fall, denn mit ihm auf dem Chefsessel nehmen gleich acht Neulinge Platz auf den Rathausstühlen. Der Frauenanteil hat sich mit vier Mitgliedern verdoppelt. Die bisher stärkste Fraktion SPD/Unabhängige Wähler, die ohne den Parteizusatz SPD angetreten ist, hat sich um zwei auf fünf Sitze verringert. Ein Platz weniger steht der CSU zu, die nun mit vier Sitzen vertreten sind, dafür erhöht sich der Anteil der Freien Wähler auf fünf statt bislang vier Räte.

Viel Arbeit wartet auf das neue Gremium in den kommenden Monaten. Herausragend dabei ist die Verwirklichung der „Vitalen Ortsmitte“ in Altenmünster. Aber auch die Fertigstellung der Dorferneuerung in Hegnenbach und die Erweiterung des Kindergartens Altenmünster wird die Ratsmitglieder noch mehrmals beschäftigen.

Der neue Gemeinderat in Altenmünster

Unabhängige Wähler 5 Sitze (2014: 7 Sitze)

1. Mair Florian



2. Stuhlenmiller Johann



3. Fritz Monika



4. Pux Erich



5. Eisele Alexander



Nachrücker für Bürgermeister Florian Mair : 6. Klein Siegfried



: 6. Klein Siegfried Sonstige Nachrücker:



7. Bickel Johann



8. Liepert Bernhard



Freie Wähler 5 Sitze (2014: 4 Sitze)

1. Rößle Horst



2. Rau Maximilian



3. Zott Günter



4. Litzel Simon



5. Berchtold Karin



Nachrücker:



6. Klaus Günter



7. Reiner Konrad

CSU 4 Sitze (2014: 5 Sitze)

1. Kaifer Nikolaus



2. Kraus Hubert



3. Langer Dietmar



4. Binswanger Melanie



Nachrücker:



5 Rößle Michael



6. Mayer Markus



Bündnis 90/Die Grünen 2 Sitze