vor 9 Min.

Vierjahresplan für neue Büromöbel

Gersthofen schreibt Vertrag für Beschaffungen im Rathaus aus

Von Gerald Lindner

Derzeit wird das Rathaus der Stadt Gersthofen umgebaut – im Dach des Altbaus wurden wie berichtet neue Büros sowie ein Fraktionszimmer eingerichtet. Im Erdgeschoss entsteht ein neues Bürgerservicezentrum, eingebaut wird auch ein neues Trauungszimmer im ersten Stock. Weil die Möbel im Rathaus teilweise in die Jahre kommen, wurde jetzt ein neuer Rahmenvertrag für Standardbüromöbel abgeschlossen.

„Die neue Möbelserie soll nach interner Abstimmung der Stadtverwaltung in das Gesamtensemble der bestehenden Möbel passen“, sagte Stadtkämmerer Manfred Eding. Für die Kalkulation wurde ein Mittelwert ermittelt, wie viele Möbel in den kommenden vier Jahren im Durchschnitt ausgetauscht beziehungsweise angeschafft werden müssen.

Geplant sei, so Eding weiter, jährlich circa fünf Büros – vier Doppelbüros und ein einzelnes – auszustatten. Dies ergebe sich aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. „Der Bedarf an Büromöbeln ist jährlich allerdings sehr unterschiedlich und jeweils abhängig von Umzügen und der Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen.“ Das derzeit geschätzte Auftragsvolumen des Rahmenvertrags beträgt 139000 Euro. Das darin festgelegte „Kernsortiment“ umfasst Containersysteme, Schreibtische, Drehstühle und Schränke.

Für den Um- und Ausbau des Rathauses werden sieben Büros benötigt. Die Ausstattung für ein Büro mit zwei Schreibtischen kalkulierte Eding mit 5000 Euro, die eines Einzelbüros mit 3000 Euro. „Insgesamt sind also hier 29000 Euro anzusetzen.“

Nach derzeitiger Raum- und Personalplanung müssten in den kommenden Jahren jeweils circa fünf Büros ausgestattet werden.

Eding: „Es ist dem Sachgebiet Zentrale Beschaffung nicht bekannt, dass außer den geplanten Umzügen im Jahr 2019/2020, für die bereits Möbel im Möbellager vorhanden sind, weitere Umzüge anstehen, für die eine neue Möbelausstattung erforderlich ist.“ Das gelte auch für die Außenstellen wie das Kulturamt, die Stadtwerke, den Bauhof oder die Kläranlage.

Ein Umzug des Kulturamts ist derzeit nicht ausgeschlossen, weil noch nicht feststeht, ob die Strasservilla, in welcher es sich derzeit befindet, im Zuge der Bebauung des „Gersthofer Lochs“ weichen muss.

„Wenn also fünf Büros jährlich auszustatten sind, bedeutet das, dass dafür im Jahr 25000 Euro – also in vier Jahren 100000 Euro ausgegeben werden müssen“, rechnete der Kämmerer vor. „Hinzu kommt eventuell ein Besprechungszimmer, dessen Kosten sich in der Beschaffung auf circa 10000 Euro belaufen.“ Insgesamt kam Eding zu einem Gesamtauftragswert in Höhe von 139000 Euro. „Insofern muss eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt werden.“

