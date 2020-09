vor 34 Min.

Violau feiert seine Wallfahrtskirche mit Auftritt der Bachtrompeten

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble spielt am Sonntag in Vilolau.

Vor 200 Jahren wurde das Gnadenbild wieder in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau installiert. Anlässlich des Jubiläums spielen die Nördlinger Bachtrompeten.

Der geplante große Einzug zur Jubiläumsfeier der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau muss coronabedingt abgesagt werden. 200 Jahre Rückkehr des Gnadenbildes und 400-jähriges Jubiläum der Einweihung der Wallfahrtskirche gilt es aber trotzdem am 27. September zu feiern.

Am 27. September 1820 brachte Kurat Michael Baumgartner das während der Säkularisation entfernte Gnadenbild zurück nach Violau. Pius Mozet, Erretter der Violauer Wallfahrtskirche, der mit dem Kauf der Kirche diese vor dem Abriss bewahrte, wird mit einer Erinnerungstafel geehrt.

Musikalische Vesper mit dem Nördlinger Bachtrompeten Ensemble

Diese wird an diesem Tag enthüllt und geweiht. Pfarrer Pfefferer bietet um 13 Uhr eine Kirchenführung an. Ein Geschenk besonderer Art zum Geburtstag ist die musikalische Vesper mit dem Nördlinger Bachtrompeten Ensemble ab 17 Uhr in der barocken Wallfahrtskirche. Der Eintritt der Vesper ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. Pfarrer Pfefferer bereichert den Abend mit geistlichen Impulsen. (AL)