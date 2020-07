vor 43 Min.

Violinist Sandro Roy begeistert - auch mit "Smoke on the Water"

Plus Erstmals fand erstmals wieder eine Musikveranstaltung in der Stadthalle Neusäß statt - mit Stargeiger Sandro Roy. Dabei hieß es auch Abschiednehmen.

Von Thomas Hack

Erhabene Klassik, fetziger Rock´n´Roll, aufregende Eigenproduktionen – es gibt wohl kaum eine Stilrichtung, die Stargeiger Sandro Roy nicht auf seinem majestätischen Instrument meisterhaft in Szene zu setzen weiß.

Nach der langen Sommerpause hat er nun seiner Heimatstadt Neusäß erneut einen musikalischen Besuch abgestattet und in der Stadthalle ein buntes Violinkonzert gegeben, das alle erdenkbaren Genres in sich vereinigte – freilich unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und mit sämtlichen Hygieneauflagen für die Gäste. Weil die Nachfrage so groß war, gab es kurzerhand zwei Aufführungen an diesem Tag, so dass am Ende 250 Personen das Konzert miterleben konnten. Auch für Sandro Roy und Schlagzeuger Joachim Holzhauser war es bewegend, nach längerer Zeit wieder aufzutreten.

Neusäßer Bürgermeister Richard Greiner dankt Anneli Bronner für 27 Jahre kulturelles Engagement

Doch bevor der sympathische Virtuose seine Violinenseiten zum Glühen brachte, nutzte Bürgermeister Richard Greiner die Gelegenheit, einer anderen Neusässer Koryphäe den Dank auszusprechen: der Kulturbüroleiterin Anneli Bronner, die sich nach 27 Jahren Engagement für das Theater- und Musikleben der Stadt in den Ruhestand begibt. Insbesondere würdigte er Bronner für ihren Einsatz, talentierten Kabarettisten eine erste Showbühne gegeben sowie jungen Nachwuchstalenten eine vielversprechende Karriere ermöglicht zu haben. Greiner begrüßte zudem Bronners Nachfolgerin Veronika Wanninger, die offiziell am 1. Juli ihren Dienst in der Stadt Neusäß angetreten hatte. Doch nach dieser kurzen Einführung wurde es schon Zeit für Sandro Roy, die Saiten seines Instrumentes sprechen zu lassen, denn durch die Corona-Auflagen durfte die Veranstaltung höchstens eine Stunde in Anspruch nehmen.

Der Anfang des vergnüglichen Violinkonzerts gebührte schließlich dem Wiener Ausnahmegeiger Fritz Kreisler und seiner Komposition „Liebesleid“, eine wehmütige Weise, die an klassischen Kompositionen angelehnt ist und diese mit den beschwingten Klängen der früheren Donaumonarchie bereichert. Durch Roys äußerst gefühlsbetonte Umsetzung des Stücks regte die wunderschöne Melodie jedoch keineswegs zum Trauern, sondern sehr viel mehr zum Träumen und entspannendem Loslassen an.

Sandro Roys Cover und Eigenkompositionen kommen gut an

Auch seine daraufhin folgende Eigenkomposition schaffte es augenblicklich, das Publikum in den Bann zu ziehen, wurden auf der Geige auf geschickte Weise experimentelle Passagen mit verspielten Barockklängen in Einklang gebracht, die mal an Vivaldi, mal an Rondo Veneziano erinnern mochten.

Unterstützt wurde der Violinist dabei von Schlagzeugkünstler Joachim Holzhauser, der Sandro Roys Stücke an diesem Abend überwiegend mit den sanften Anschlägen auf dem Vibrafon begleitete. Ein weiterer aufwühlender Höhepunkt des großen Konzerts offenbarte sich dann mit einer musikalischen Hommage an den kürzlich verstorbenen Filmkomponisten Ennio Morricone, der nicht nur durch sein Meisterwerk „Spiel mir das Lied vom Tod“ musikalischen Weltruhm erlangte.

Als Zugabe gibt es "Smoke on the Water" auf der Violine

Sandro Roy entschied sich hingegen für dessen unglaublich verträumtes Stück „Cinema Paradiso“, welches auf wundersame Weise den Charakter von Harfe, Geige und Akustikgitarre in sich zu vereinen scheint. Mit weiteren ungewöhnlichen Arrangements, die etwa aus den Federn von Johann Sebastian Bach oder Stevie Wonder stammten, bewies Sandro Roy gegen Ende des Abends noch einmal ganz deutlich, welch unterschiedliche Stilrichtungen der Stargeiger auf seinem königlichen Instrument umzusetzen beherrscht.

Seine Zugabe ganz am Schluss des Konzerts hat dann aber selbst seine treuesten Fans in Erstaunen versetzt: Sandro Roy ließ einzig und allein auf der Violine den Rock-Klassiker „Smoke on the Water“ erklingen – inklusive dessen weltberühmter E-Gitarren-Riffs!

Lesen Sie auch:

Themen folgen