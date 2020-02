20.02.2020

„Vision 2022“ für TSV Steppach

Siegfried Schmid stellt seine Pläne vor. Fußballabteilung greift Vorstand an

Mit Workshops und Fachreferaten informiert Siegfried Schmid derzeit über die „Vision 2022“, die den TSV Steppach öffnen und in eine breiter aufgestellte, moderne Zukunft führen soll. Die Sportbeauftragte des Landkreises, Barbara Wengenmeir, sieht dabei drei Säulen für einen modernen Verein: Individualisierung des Sports, Digitalisierung, und Bestandssicherung durch Sanierungen. „Ein Sportverein schafft bürgerschaftliche Verbundenheit“, erklärte darüber hinaus Jürgen Igelspacher, Geschäftsführer des Bayerischen Fußball-Verbands. Und dann wurde es persönlich: Mitglieder der Abteilung Fußball berichteten von der anstehenden Sanierung ihres Vereinsheims, um das sie bereits drei Jahre lang kämpften. Sie sagten, dass sie ständig vom Vorstand des TSV Steppach blockiert würden. Dabei hätten sie das Projekt finanziell bereits durch ihren Gönner Peter Mayer in trockenen Tüchern. Den Vorschlag „Neubau statt Sanierung“, den der erste Vorsitzende des TSV Steppach, Tobias Wiesner in der Augsburger Allgemeinen machte, wird von Siegfried Schmid wie auch vom ersten Abteilungsleiter Fußball, Rainer Christl, als unrealistisch abgelehnt. Bei der Hauptversammlung im März soll das Einverständnis zur Sanierung eingefordert werden. Siegfried Schmid sieht sich unter anderem durch den Zuspruch der Vizepräsidentin des Bayerischen Turnverbands, Christiane Königer, und den Vorsitzenden des TSV Inningen, Jörg Weißenhorn, beim zweiten Workshop in seinem Weg bestätigt. Vor allem die Bereitstellung ausreichender Übungsräume, um gleichzeitig verschiedene Kurse anbieten zu können, und damit auch das Sportangebot erweitern zu können, bedeute Fortschritt für jeden Verein, so Weißenhorn. Dazu riet er zu Mutter/Kind-Kursen und Kursen für Senioren. Ein Kraftraum, biete des Weiteren die große Chance Jung und Alt zu vereinen und einen familiären Umgang im Verein zu fördern. Survivallauf oder Hindernislauf im Wald bieten eine weitere Ergänzung, dafür benötigt man nicht einmal eine Halle, gab er einen wichtigen Tipp. Genau hier will Schmid ansetzen und stellte seine Ideen hinsichtlich eines neuen Eingangsbereichs mit Infothek sowie der Entwicklung kleinerer Sportflächen über der Gaststätte zur Diskussion. Schmid macht klar: Er möchte keine einsame Entscheidung treffen, sondern mit den Vereinsmitgliedern gemeinsam in die Zukunft gehen. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im März sollen die Eckpunkte der Vision 2022 allen Mitgliedern erläutert werden. (AZ)

