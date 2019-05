13.05.2019

Vitamine aus dem Garten

Heute dreht sich alles um die Paprika – eigentlich eine Frucht, aber für Gärtner und Köche ein Gemüse

Augsburg Sie ist als Gemüse und Gewürz sehr beliebt. Wegen ihrer unterschiedlichen Farben, die von Gelb, Rot und Grün bis hin zu einem dunklen Violett reichen, ist sie ein echter Augenschmaus. Und auch geschmacklich sorgt sie von mild bis feurig scharf für Abwechslung. Das ist die Paprika.

Das knackige Gemüse kommt aus Südamerika, hat seinen Namen aus dem Serbischen und wird mit 18 Millionen Tonnen am häufigsten in China angebaut. Dabei ist es gar nicht so schwer, Paprika im eigenen Garten anzubauen. Möglich ist es ab Ende der Woche, wenn die Eisheiligen vorbei sind.

Ab Mitte Mai dürfte es auf den zahlreichen Wochenmärkten in Stadt und Land wieder eine vielfältige Auswahl an Jungpflanzen geben. Beim Auspflanzen sollte man auf einen sonnigen und geschützten Platz achten. Die Pflänzchen sollten in einem Abstand von etwa 50 Zentimetern eingesetzt werden, da sich die Wurzeln ziemlich ausbreiten. Wer keinen Garten hat, kann sich Paprika auch wunderbar in größeren Pflanzenkübeln ziehen. Wichtig ist, dass die Pflanze regelmäßig gegossen wird, keine Staunässe erleidet und neben viel Platz auch Wärme, Licht und Luft hat. Zum Düngen eignet sich der Kompost aus dem eigenen Garten.

In der Küche lässt sich das Gemüse vielfältig einsetzen, egal ob als Paprikasalat, gefüllte Paprika oder im feurigen Chili mit Jalapenos. Man kann auch einen würziger Dip oder Aufstrich kreieren oder die Paprika als Gemüse auf den Grill legen.

Mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt ist die Paprika nicht nur überaus gesund, sie ist zudem kalorienarm und schmeckt als Snackgemüse oftmals zuckersüß. Botanisch gesehen ist die Paprika eine Frucht. Für Gärtner ist sie ein Gemüse.

Im Freibeet kann man die ersten voll ausgefärbten Schoten etwa Ende August ernten. Dabei gilt es einiges zu beachten. Man sollte Paprika nur voll ausgereift ernten, da dann der Vitamingehalt am Höchsten und das Aroma am Besten ist. Am Morgen enthalten die Früchte die meisten Nährstoffen, daher sollten sie gleich in der Früh geerntet werden.

Außerdem gilt: Die Paprika nie abreißen, sondern abschneiden, damit die Pflanze nicht beschädigt wird. (ddz)

Themen Folgen