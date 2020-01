25.01.2020

Vogelschau in der Gemeindehalle

In Meitingen werden viele Besucher erwartet

Zum 23. Mal richtet der Vogelzuchtverein Meitingen am Samstag, 1. Februar, in der Zeit von 7 Uhr bis 11 Uhr seine weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Vogelbörse in der Meitinger Gemeindehalle aus. Vereinsvorsitzender Josef Hirschberger erwartet viele Besucher. Auf der Veranstaltung in der Meitinger Gemeindehalle, im Volksmund auch liebevoll „alte Dame“ genannt, warten unter anderem Sittiche, Kanarienvögel und andere Ziervogelarten, die zum Kauf oder Tausch angeboten werden. Besonders für Anfänger im Bereich der Vogelzucht ist die Veranstaltung interessant, da sie – direkt von erfahrenen Züchtern – viel Wissenswertes über Zucht und Haltung der Vögel erfahren. (peh)

