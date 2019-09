vor 39 Min.

Volksfest in Neusäß 2019, heute: Programm, Öffnungszeiten und Feuerwerk

Das Neusässer Volksfest 2019 öffnet heute seine Pforten. Hier erhalten Sie alle Infos zum Programm inklusive Feuerwerk und den Öffnungszeiten.

Heute beginnt das Neusässer Volksfest 2019. Bis Sonntag, den 22. September 2019, wird auf dem Festplatz an der Georg-Odemer-Straße gefeiert. Auf dem heutigen Programm steht ein Standkonzert mit Freibierausschank am Maibaum und der offizielle Bieranstich durch Bürgermeister Richard Greiner. Am Abend kann man die Big-Band "Die Störzelbacher" live erleben.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein großes Feuerwerk geben. Mehr Informationen dazu und zu Öffnungszeiten, Eintritt und Programm beim Volksfest in Neusäß finden Sie hier.

Volksfest in Neusäß 2019: Programm im Überblick

Das Neusässer Volkfest 2019 hat in diesem Jahr einiges zu bieten. Hier das Programm im Überblick:

Freitag, 13.09.

ab 16.15 Uhr: Standkonzert mit Freibierausschank am Maibaum in der Remboldstraße

ca. 18.00 Uhr: Bieranstich durch Bürgermeister Richard Greiner

ab 19.30 Uhr: Die Störzelbacher

Samstag, 14.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

ab 18.00 Uhr: Nachtstark

ca. 22.00 Uhr: Brillant-Feuerwerk

Sonntag, 15.09.

um 10.00 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurst-Frühschoppen mit der Stadtkapelle Neusäß

ab 17.00 Uhr: Die 4-Taktler

Montag, 16.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

ab 18.30 Uhr: Großes Schafkopfturnier

Dienstag, 17.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

ab 18.00 Uhr: Die Schönegger Käsealm Blaskapelle

Mittwoch, 18.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

13.00-18.00 Uhr: Kindernachmittag mit Kinderschminken

ab 14.30 Uhr: Rodscha aus Kambotscha und Tom Palme

ab 18.00 Uhr: Die Original Altbayerischen Musikanten aus Aindling

Donnerstag, 19.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

13.30-18.00 Uhr: Großer Seniorennachmittag mit Stadtkapelle Neusäß

ab 18.00 Uhr: Musikverein Batzenhofen

Freitag, 20.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

ab 19.00 Uhr: Dolce Vita

Samstag, 21.09.

um 12.00 Uhr: Zeltöffnung

um 15.00 Uhr: Groß-Einsatzübung der Neusässer Feuerwehren

ab 18.00 Uhr: Musikuss

Sonntag, 22.09.

um 10.00 Uhr: Zeltöffnung

ab 11.00 Uhr: Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Hirblingen

12.00-17.00 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag mit Hobbykünstlermarkt

ab 17.00 Uhr: Festausklang mit Stadtkapelle Neusäß

Neusässer Volksfest 2019: Öffnungszeiten und Eintritt

Das Volksfest in Neusäß 2019 läuft vom 13. bis 22. September 2019. Laut der offiziellen Website der Stadt Neusäß öffnen die Zelte von Montag bis Samstag um 12.00 Uhr. An den zwei Sonntagen werden die Besucher bereits um 10.00 Uhr ins Zelt eingelassen. Der Festplatz selbst öffnet täglich um 14.00 Uhr.

Am Sonntag, 22. September 2019, findet von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr der verkaufsoffener Sonntag statt. Zwölf Unternehmen sollen der Stadt bereits ihre Teilnahme bestätigt haben. Parallel dazu gibt es auch einen Hobbykünstlermarkt mit rund 30 Ausstellern.

Während der gesamten Laufzeit des Neusässer Volksfestes ist der Eintritt frei.

Volksfest Neusäß 2019: Wann findet das Feuerwerk statt?

Insgesamt zehn Tage lang wird in Neusäß das Neusässer Volksfest 2019 gefeiert. Auch in diesem Jahr ist ein großes Feuerwerk geplant. Wer das Spektakel nicht verpassen will, sollte das traditionelle Fest am ersten Wochenende besuchen. Das große Brillant-Feuerwerk findet am Samstag, 14. September 2019, um etwa 22.00 Uhr statt. (rlb)

