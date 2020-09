06:07 Uhr

Volkshochschule Augsburger Land startet wieder mit 1000 Kursen

Plus Nach dem Ausfall der Veranstaltungen der Volkshochschule Augsburger Land wegen Corona soll es im Herbst wieder losgehen. Allerdings wurde das Kursprogramm deutlich abgespeckt.

Von Tobias Karrer

Trotz Covid-19-Pandemie startet die Volkshochschule (Vhs) Augsburger Land in wenigen Tagen in ein neues Semester voller Kurse. Wie viele es genau sein werden, weiß Leiterin Christa Steinhart noch nicht genau. Im Moment seien es knapp unter 1000 Kursen – etwa zwei Drittel des Angebots, das die Volkshochschule in den Vorjahren präsentieren konnte. Steinhart ist sich aber sicher, dass in den nächsten Tagen noch einige Kurse dazukommen, denn die Planungen sind noch nicht abgeschlossen.

Wegen Corona muss die Volkshochschule Augsburger Land kurzfristig planen

Normalerweise plant die Vhs ihr Programm ein halbes Jahr im Voraus. Als Corona und der Lockdown das öffentliche Leben lahmlegten und auch die Vhs alle ihre Kurse absagen musste, planten Steinhart und ihr Team weiter ein normales Herbstsemester. Als klar wurde, dass es das Coronavirus und damit die Hygiene- und Abstandsregeln noch länger geben würde, musste auch die Vhs reagieren. „Für uns war die Umstellung unheimlich zeitaufwendig“, so Steinhart. Der Grund: Die Vhs Augsburger Land verfügt kaum über eigene Räumlichkeiten.

Die Kurse finden zum Großteil in Räumen statt, die die Kommunen zur Verfügung stellen. Deswegen sind die Planungen noch im Gange, und Steinhart betont: „Wir freuen uns über jeden Kurs, den wir anbieten können.“ Unter den etwa 500 Kursen, die in diesem Semester nicht stattfinden können, sind die Kochkurse. „Da sind die Hygienevorgaben des Kultusministeriums einfach zu hoch, das können wir nicht leisten“, erklärt Steinhart. Manche Sport- und Gesundheitskurse können ebenfalls nicht stattfinden, weil in den Räumen schlicht nicht ausreichend Platz ist. „Für Zumba veranschlagen wir zehn Quadratmeter pro Teilnehmer“, rechnet Steinhart vor. Das reduziere die mögliche Teilnehmerzahl erheblich und könne auch dazu führen, dass es wirtschaftlich kaum mehr vertretbar wäre, den Kurs anzubieten.

Strenge Hygieneregeln für Präsenzkurse an der Vhs Augsburger Land

In allen anderen Präsenzkursen gelten im kommenden Semester strenge Hygiene-Regeln. Dazu gehören die bekannten eineinhalb Meter Abstand ebenso wie das Tragen der Maske auf dem Weg in das und aus dem Gebäude. Außerdem ist zwischen den Stunden ein Puffer eingeplant, der den Dozenten Zeit zum Lüften gibt und dafür sorgen soll, dass sich Teilnehmer nicht im Gebäude begegnen.

Die Vhs ist außerdem auf das Engagement und die Hilfe der Dozenten angewiesen, denn diese übernehmen nicht nur Verantwortung für die Einhaltung der Regeln, sondern müssen zum Teil auch ihr Unterrichtskonzept überarbeiten. Partnerübungen sind zum Beispiel nicht mehr möglich, und auch Arbeitsmaterialien dürfen nicht geteilt werden. „Wir setzen damit die Vorgaben aus dem Kultusministerium um“, erklärt Steinhart.

Alles in allem „sehen wir mehr die Perspektive als die Verzweiflung", betont die Leiterin der Vhs Augsburger Land. Sie bringt ein Beispiel: Bis vor Kurzem war ihre VHS eher zurückhaltend, wenn es um digitale Unterrichtsformen ging. Corona wirkte hier wie eine Art Kickstart.

Alles in allem „sehen wir mehr die Perspektive als die Verzweiflung“, betont die Leiterin der Vhs Augsburger Land. Sie bringt ein Beispiel: Bis vor Kurzem war ihre VHS eher zurückhaltend, wenn es um digitale Unterrichtsformen ging. Corona wirkte hier wie eine Art Kickstart. „Viele unserer Dozenten waren bereit sich einzuarbeiten, und wir haben alles getan, um ihnen Schulungen anbieten zu können“, sagt Steinhart. Ihre Organisation setzt jetzt verstärkt auf „erweiterte Lernwelten“ und die Vhs-Cloud voller digitaler Angebote.

Vhs Augsburger Land ist eine Art "Modellprojekt"

Steinhart sieht in der Online-Lehre einen klaren Vorteil: „Zukünftig können wir uns auch hybride Kursformen vorstellen.“ Sie meint damit einen flexiblen Wechsel zwischen digitalen Lernformen und Präsenzterminen. Man könnte einen Sprachkurs zum Beispiel so zweiteilen, dass jeder Teilnehmer eine Woche im Kursraum und in der nächsten Woche vor dem Computer zu Hause sitzt.

Im laufenden Semester hätte sich die Volkshochschule eigentlich gerne mit ihrer neuen Struktur präsentiert. Mittlerweile gibt es nämlich nicht nur die zentrale Organisation in Augsburg und die insgesamt 34 örtlichen Volkshochschulen, sondern auch fünf regionale Bildungszentren mit hauptamtlichen Leiterinnen im Landkreis. Die Vhs Augsburger Land sei dadurch eine Art „Modellprojekt“ für Flächen-Volkshochschulen, so Steinhart.

Die Vhs Augsburger Land hat eine neue Website. Dort finden auch die Anmeldungen statt.

