Volkshochschule im Augsburger Land bleibt trotz Lockdown geöffnet

Plus Während des Corona-Lockdowns bleiben viele kulturelle Einrichtungen wie Theater und Museen geschlossen. Die Volkshochschule (Vhs) Augsburger Land nicht.

Von Gerald Lindner

Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 gelten zunächst im November weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. "Als Bildungseinrichtung darf die Volkshochschule Augsburger Land jedoch weiterhin geöffnet bleiben – wenn auch mit einzelnen Ausnahmen", betont Vhs-Leiterin Christa Steinhart. "So besagt es die aktuell gültige Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung."

Für die Vhs-Teilnehmer bedeutet das, dass sie Ihren Kurs weiterhin besuchen dürfen. Gemäß den behördlichen Regelungen gibt es jedoch Ausnahmen: Einige Kurse müssen vorübergehend unterbrochen werden. Dazu gehören alle Präsenz-Kurse und Präsenz-Veranstaltungen in den Gesundheitsbereichen Bewegung und Entspannung, Kurse in Schwimmbädern, alle Tanzkurse (auch orientalischer Tanz und Ballett) sowie Stadt-, Kultur- und Naturführungen. "Diese Kurse pausieren vorübergehend im November, sollen aber im Dezember wieder fortgesetzt werden", kündigt Christa Steinhart an. Sie räumt ein: "Das ist schon ein bisschen verwirrend, was wir anbieten dürfen und was nicht."

Von Haus aus wurden, durch die Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie bedingt, keine Kochkurse ins Semesterprogramm aufgenommen. "Da sind die Hygienevorgaben des Kultusministeriums einfach zu hoch, das können wir nicht leisten", sagte die Vhs-Leiterin bereits bei der Vorstellung des Programms für das Herbstsemester.

Vhs Augsburger Land: Kursteilnehmer werden benachrichtigt

Die Teilnehmer werden von der Volkshochschule persönlich verständigt, ob ihr Kurs fortgesetzt wird oder pausieren muss. Die Gebühr zahlen Teilnehmende nur für die Kursstunden, die abgehalten werden.

Einschränkungen gibt es auch dort, wo kommunale Gebäude und Schulen geschlossen wurden. "Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir keine eigenen Räume im Landkreis besitzen und auf die jeweiligen Kommunen angewiesen sind." Die Vhs Augsburger Land empfiehlt daher ihren Teilnehmern, sich vor Ort bei ihrer örtlichen Volkshochschule oder auf der Homepage www.vhs-augburger-land.de zu erkundigen, ob der jeweilige Kurs Pause macht oder ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Vhs in Corona-Zeiten: Maskenpflicht auch im Unterricht

"Die Volkshochschule ist sehr froh, dass sie den Betrieb nicht komplett herunterfahren muss. Damit verbunden ist aber eine erhöhte Verantwortung im Bereich Infektionsschutz", sagt die Leiterin. Die Teilnehmer sollen die Hygieneregeln einhalten: Maske, Abstand, Hygiene. Mittlerweile gilt auch Maskenpflicht während des Unterrichts. "Wir waren bayernweit mit die erste Volkshochschule, die eine Maskenpflicht eingeführt hat, dank strengerer Vorgaben des Landratsamts Augsburg zwei Wochen bevor es bayernweit eingeführt wurde." Wie bei anderen Bildungsbereichen (Kita, Schule, Hochschule) gelten für Volkshochschulangebote die Kontaktbeschränkungen (maximal zwei Haushalte, maximal zehn Personen) nicht. Die Verordnung gilt vorerst bis zum 30. November. "Wir hoffen, dass es nicht zu kurzfristigen Verschärfungen kommt", so Christa Steinhart weiter.

Im ersten Halbjahr habe das Volkshochschulteam sehr viel gelernt. Zwar seien die Teilnehmer vor allem an Präsenzkursen interessiert. "Aber wir versuchen, parallel zum Präsenzkurs, falls dieser abgebrochen werden muss, ein Online-Angebot zu machen." Teilweise bieten Kursleiter auch zusätzliche Aufgaben im Internet an. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden. "Aber das ist zugegebenermaßen eine langfristige Aufgabe", so Christa Steinhart.

Weitere Informationen gibt's auf www.vhs-augsburger-land.de.

