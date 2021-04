Volkshochschule soll ans Schulzentrum Neusäß ziehen

Plus Am Schulzentrum in Neusäß soll ein neuer Bau für die Volkshochschule entstehen. Der soll aber auch für andere Nutzer interessant werden und einmalig in Bayern sein.

Das Schulzentrum in Neusäß an der Landrat-Dr.-Frey-Straße soll um einen weiteren Schulbau wachsen. Neben Realschule, Gymnasium und Beruflichen Schulen soll dort ein Haus der Bildung entstehen. Hier soll die Volkshochschule Augsburg-Land Büros und Seminarräume erhalten und ein weiteres regionales Bildungszentrum entstehen. Doch die Idee von Landrat Martin Sailer und dem Neusässer Bürgermeister Richard Greiner geht noch weiter. Volkshochschulkurse finden oft abends statt. Um die Räume aber ganztägig zu nutzen, gibt es ein Konzept, das bislang einmalig in Bayern wäre.

Zentrale Büroräume in der Holbeinstraße in Augsburg, dazu fünf regionale Bildungszentren im Landkreis und Veranstaltungen in den einzelnen Gemeinden, vom Pfarrsaal bis zum Klassenzimmer - so ist bislang die Volkshochschule Augsburg-Land organisiert. Veranstaltungen vor Ort sollen zwar bleiben. Doch mit dem geplanten Haus der Bildung könnte die Volkshochschule eine Zentrale erhalten, die verkehrsgünstig aus dem gesamten Landkreis zu erreichen ist und passgenaue Unterrichtsräume anbieten kann: vom kleinen Sprachkurs bis zur größeren Abendveranstaltung. Passgenaue, eigene Räume, die ein Stück weit unabhängig von der Einmietung in Schulen machen - das ist für die Leiterin der Volkshochschule Augsburger Land eine eindeutige Aufwertung der Erwachsenenbildung.

Die Unterrichtsräume im neuen Gebäude könnten vormittags von der FOS/BOS genutzt werden

Doch die Volkshochschule ist nur ein Teil des geplanten Hauses der Bildung. Die vhs nutzt ihre Büros tagsüber, die Seminarräume könnten aber zu vielen Zeiten leer stehen. Das soll in Neusäß nicht passieren. Die Unterrichtsräume könnten vormittags möglicherweise von den benachbarten Beruflichen Schulen mit der FOS/BOS genutzt werden, um hier für Entlastung zu sorgen. Bereits jetzt stehen der FOS/BOS Räume im Justus-von-Liebig-Gymnasium zur Verfügung, da ihre eigenen Kapazitäten nicht ausreichen.

Die FOS/BOS in Neusäß ist zwar der jüngste Schulbau im Augsburger Land - aber manchmal schon zu klein. Da könnte das Haus der Bildung helfen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Komplett wird das Haus der Bildung jedoch erst durch den Einzug des Schulamts für den Landkreis Augsburg und der Dienststellen der Ministerialbeauftragten für mehrere Schulzweige. Fest steht bereits, dass der Ministerialbeauftragte für die FOS/BOS in Südbayern bereits zum nächsten Schuljahr 2021/22 seinen Sitz von der FOS/BOS in Augsburg nach Neusäß verlagern wird. Weil das Haus der Bildung dann freilich noch nicht fertig sein wird, soll auf dem Schulgelände der dortigen FOS/BOS ein Interimsbau entstehen, entsprechende Gelder hat der Landkreis Augsburg in seinem Haushalt für dieses Jahr eingeplant.

Ministerialbeauftragte ziehen von Augsburg nach Neusäß

Später könnten aber auch die Dienststellen der Ministerialbeauftragten für die Realschulen und Gymnasien in Schwaben nach Neusäß umziehen. Sie sind bislang an der Bertolt-Brecht-Realschule im Augsburger Beethoven-Viertel und am Holbein-Gymnasium untergebracht. Wie auch die FOS/BOS in Augsburg ist zumindest die Dienststelle am Holbein-Gymnasium sehr beengt. Beide Schulen stehen zudem auf der Liste der Augsburger Schulen, die dringend saniert werden müssen, ganz oben. "Das ist ein absoluter Glücksfall, was hier passiert. Da können alle nur von profitieren", freut sich Dietmar Bauer, der Ministerialbeauftragte für die FOS/BOS in Südbayern auf die künftigen kurzen Wege. Sein Kollege Bernhard Buschhorn, zuständig für die Realschulen in Schwaben, spricht von einem "Zugewinn, der auch größer zu sehen ist".

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium soll in den kommenden Jahren saniert werden. Dann folgt die Erweiterung der Realschule nebenan. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Drei MB-Dienststellen an einem Ort, zudem das regionale Schulamt - das gibt es in ganz Bayern noch nicht. Auch für Landrat Martin Sailer hat das Projekt viele Synergieeffekte: ein Standort der kurzen Wege und qualitätsvollen Schulen sowie die Möglichkeit, schulische Bildung und Erwachsenenbildung miteinander zu verknüpfen. In diesem Jahr soll das Projekt weiter geplant werden, etwa der Platzbedarf für die einzelnen Nutzer abgefragt werden.

Baubeginn am Haus der Bildung in Neusäß ist für 2023 geplant

Für die Grundlagen der Planung ist dann das Jahr 2022 vorgesehen, Baubeginn könnte 2023 sein, der Bezug schließlich 2025. Im gleichen Jahr könnte auch die Erweiterung der staatlichen Realschule Neusäß beginnen. Zuvor soll schon das Justus-von-Liebig-Gymnasium saniert werden. Sailer schätzt, dass in diesem Jahrzehnt insgesamt 90 bis 100 Millionen Euro in das Schulzentrum Neusäß fließen könnten. Erstellt werden soll das Haus der Bildung von einem Investor, der Landkreis wird sich dann dort einmieten.

Nicht möglich wären die jetzigen Planungen ohne die Mithilfe der Stadt Neusäß, gleichzeitig spricht Bürgermeister Richard Greiner von einer "ehrenvollen Perspektive". Er sieht zudem durch die zukünftige Nähe der einzelnen Schularten zu ihren jeweiligen Ministerialbeauftragten eine weitere Aufwertung des Schulstandorts. Gleichzeitig bietet das Vorhaben auch Möglichkeiten, die Stadt Neusäß in Richtung Entlastungsstraße weiterzuentwickeln. So ist es im Laufe der vergangenen Monate gelungen, bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen nördlich der Landrat-Dr.-Frey-Straße und der Realschule zu erwerben, wo sich aktuell auch der Ausweichparkplatz der FOS/BOS befindet. Hier soll das Haus der Bildung entstehen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Neue Maßstäbe für die Bildung

Das könnte Sie auch interessieren: